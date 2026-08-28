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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 29 agosto 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 29 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 29 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannuncia un weekend caratterizzato da energia e voglia di fare. La presenza di stimoli positivi porterà maggiore entusiasmo. I single potranno attirare attenzioni grazie al loro carattere deciso e spontaneo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 29 agosto 2026), fine settimana dedicato alla tranquillità e agli affetti. Chi è solo potrebbe iniziare a guardare con maggiore interesse nuove conoscenze. Attenzione alle spese.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, sarete protagonisti di giornate vivaci e ricche di comunicazione. Il desiderio di stare con gli altri sarà molto forte e porterà nuove occasioni di incontro. In amore torna leggerezza e complicità.

CANCRO

Cari Cancro, avrete bisogno di dedicare più tempo alla serenità personale e alla famiglia. Il fine settimana che sta partendo sarà favorevole per recuperare armonia nei rapporti e ritrovare un maggiore equilibrio emotivo. Le stelle consigliano di non trascurare il riposo.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 29 agosto 2026), siete tra i segni più favoriti del fine settimana. Il fascino personale sarà in aumento. Le coppie potranno condividere emozioni intense, mentre i single avranno buone possibilità di fare incontri interessanti.

VERGINE

Cari Vergine, weekend per riflettere e organizzare meglio i prossimi impegni. Saranno giornate utili per fare ordine nei pensieri e prepararsi ai cambiamenti di settembre.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il fascino personale sarà in aumento.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
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