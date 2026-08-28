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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 29 agosto 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 29 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 29 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si prospetta un fine settimana particolarmente armonioso e favorevole ai rapporti. Le stelle aiutano il dialogo e rendono più semplice trovare un punto d’incontro con gli altri. Anche la creatività sarà stimolata.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 29 agosto 2026), fine settimana intenso dal punto di vista emotivo. Alcune riflessioni personali potrebbero portare a importanti consapevolezze. Le stelle invitano a dedicare tempo al recupero delle energie.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avrete una grande voglia di movimento e cambiamento. Viaggi, uscite e nuove esperienze saranno favoriti da un cielo dinamico. L’ottimismo sarà la qualità più importante di queste giornate di fine agosto.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, molti di voi sentiranno il bisogno di staccare dagli impegni e recuperare energie. Il weekend sarà utile per dedicarsi alle persone care. In amore sarà importante mostrare più apertamente i propri sentimenti. Palesatevi. Apritevi.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 29 agosto 2026), state vivendo delle giornate particolarmente stimolanti e ricche di nuove idee. In amore sarà favorito chi desidera costruire un rapporto basato sulla libertà e sulla fiducia reciproca.

PESCI

Cari Pesci, forte sensibilità e intuito particolarmente sviluppato. Il weekend sarà ideale per dedicarsi alla creatività, al relax e alle emozioni profonde.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: forte sensibilità e intuito particolarmente sviluppato.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
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