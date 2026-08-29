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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 29 agosto 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 29 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 29 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si prospetta un weekend di fine agosto 2026 particolarmente armonioso e favorevole ai rapporti. Le stelle aiutano il dialogo e rendono più semplice trovare un punto d’incontro con gli altri. Anche la creatività sarà stimolata nel corso delle prossime ore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 29 agosto 2026), state vivendo un weekend intenso dal punto di vista emotivo. Alcune riflessioni personali potrebbero portare a importanti consapevolezze. Le stelle invitano a dedicare tempo al recupero delle energie.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore avrete una grande voglia di movimento e cambiamento. Viaggi, uscite e nuove esperienze saranno favoriti da un cielo dinamico. L’ottimismo sarà la qualità più importante di queste giornate di fine agosto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, molti di voi nel corso di questo weekend sentiranno il bisogno di staccare dagli impegni e recuperare energie. Il fine settimana sarà utile per dedicarsi alle persone care. In amore sarà importante mostrare più apertamente i propri sentimenti. Palesatevi. Apritevi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 29 agosto 2026), state vivendo delle giornate particolarmente stimolanti e ricche di nuove idee. In amore sarà favorito chi desidera costruire un rapporto basato sulla libertà e sulla fiducia reciproca.

PESCI

Cari Pesci, forte sensibilità e intuito particolarmente sviluppato. Il fine settimana appena iniziato sarà ideale per dedicarsi alla creatività, al relax e alle emozioni profonde.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: forte sensibilità e intuito particolarmente sviluppato.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 24-30 AGOSTO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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