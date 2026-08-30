Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 30 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 30 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi invita a non rincorrere ciò che tarda ad arrivare. Una situazione può avere bisogno ancora di qualche passaggio prima di mostrarvi il suo vero volto. Nel lavoro una persona più esperta potrebbe darvi un consiglio prezioso. In amore, invece, una sorpresa arriva proprio da chi pensavate fosse più prevedibile.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una questione legata alla sicurezza torna protagonista, ma stavolta avete maggiore controllo. Potreste decidere di fare un investimento, una spesa importante o semplicemente mettere ordine nelle vostre priorità. Nel cuore cercate qualcosa di autentico: una presenza discreta ma costante vale più di grandi dichiarazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, una porta si apre attraverso una conversazione. Potrebbe bastare una frase, un contatto o un incontro casuale per mettere in moto un’idea che avevate accantonato. Non sottovalutate le persone che incontrate oggi. In amore siete più curiosi del solito e una conoscenza potrebbe riservare sviluppi interessanti.

Cancro

Cari Cancro, la giornata vi porta verso ciò che vi fa sentire protetti. Una questione familiare può trovare una soluzione attraverso il dialogo, senza bisogno di prendere posizioni rigide. Sul lavoro cercate di non assorbire le tensioni degli altri. In amore una persona potrebbe mostrarvi il proprio affetto attraverso un gesto concreto e inatteso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 30 agosto 2026), c’è una luce particolare sulle vostre capacità. Qualcuno potrebbe chiedervi di prendere l’iniziativa e questa volta sarà importante accettare senza pensare troppo alle possibili difficoltà. Nel lavoro una scelta coraggiosa può aprire una strada nuova. In amore il vostro fascino è evidente, ma sarà la sincerità a fare davvero la differenza.

Vergine

Cari Vergine, una giornata per liberarvi di un peso. Potrebbe trattarsi di una decisione, di un impegno oppure di una preoccupazione che avete portato avanti troppo a lungo. Sul lavoro un dettaglio vi permette di correggere una situazione. Nel cuore avete bisogno di meno controllo: una persona vi dimostrerà che potete fidarvi.

Bilancia

Cari Bilancia, un incontro può riportare armonia dove c’era stata distanza. Non necessariamente attraverso grandi discorsi: a volte basta trascorrere un po’ di tempo insieme. Sul lavoro una collaborazione diventa più promettente. In amore lasciate spazio alla spontaneità, perché una situazione organizzata troppo nei dettagli potrebbe perdere la sua magia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il vostro intuito oggi è una bussola precisa. Una situazione che non vi convince completamente merita ancora qualche verifica, soprattutto nel lavoro. Non rivelate subito tutte le vostre carte. In amore, però, la prudenza può essere messa da parte: qualcuno è pronto ad ascoltare ciò che avete tenuto dentro.

Sagittario

Cari Sagittario, il vento cambia e porta voglia di movimento. Una proposta potrebbe spingervi verso un ambiente nuovo, magari collegato a un viaggio o a un progetto che vi interessa da tempo. Non lasciate che la paura della fatica vi faccia rinunciare. In amore una conoscenza può nascere durante un momento del tutto ordinario.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una piccola conquista ha un significato più grande di quanto sembri. È il risultato di una pazienza che non sempre gli altri hanno saputo vedere. Sul lavoro potete ottenere maggiore considerazione. In amore cercate di non nascondere troppo le emozioni dietro la razionalità: qualcuno aspetta un vostro segnale affettuoso.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 3o agosto 2026), una giornata ideale per rompere una consuetudine. Una nuova attività, una persona o persino un luogo diverso possono restituirvi entusiasmo. Sul lavoro una soluzione originale vi permette di superare un ostacolo. In amore avete bisogno di sentirvi liberi di essere voi stessi: chi saprà rispettarlo avrà conquistato la vostra attenzione.

Pesci

Cari Pesci, un’emozione che avete cercato di mettere da parte torna a chiedere ascolto. Non abbiate paura di affrontarla: comprenderla vi renderà più leggeri. Sul lavoro una collaborazione può risolvere un problema che sembrava soltanto vostro. In amore una conversazione intima può creare un legame più profondo.