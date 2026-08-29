Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 29 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 29 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi invita a non avere fretta di arrivare alla conclusione. Una situazione che sembrava richiedere una risposta immediata può essere osservata ancora un po’. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi una collaborazione preziosa. In amore, invece, lasciate cadere una vecchia diffidenza: qualcuno potrebbe sorprendervi con la propria sincerità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una giornata che profuma di concretezza. Potete mettere mano a una questione economica o familiare e darle finalmente una direzione più ordinata. Non cercate risultati immediati: ciò che costruite lentamente avrà basi più solide. Nel cuore cresce il desiderio di stabilità e una persona potrebbe dimostrarvi di essere davvero presente.

Gemelli

Cari Gemelli, una notizia arriva a movimentare le ore e potrebbe cambiare un vostro programma. Accogliete l’imprevisto: porta con sé un incontro o un’occasione che non avevate previsto. Il lavoro richiede attenzione alle parole, mentre l’amore vi regala curiosità e leggerezza. Un dialogo potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di silenzio, di casa e di persone capaci di comprendere i vostri momenti senza troppe domande. La sensibilità è forte, ma non lasciate che diventi preoccupazione. Una questione lavorativa si può risolvere con pazienza. In amore un gesto piccolo ma sincero vi restituirà sicurezza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 29 agosto 2026), il vostro momento di visibilità continua, ma oggi sarà la qualità delle vostre scelte a fare la differenza. Una proposta può portarvi verso un ambiente nuovo o una responsabilità maggiore. Non abbiate paura di accettare una sfida. Nel cuore c’è desiderio di passione, ma anche bisogno di sentirvi rispettati.

Vergine

Cari Vergine, una giornata ideale per togliere dal tavolo ciò che non serve più. Un impegno, una preoccupazione o una vecchia abitudine possono essere lasciati andare. Sul lavoro il vostro metodo vi permetterà di evitare un errore. Nei sentimenti non cercate la frase perfetta: una parola semplice, detta con sincerità, sarà molto più efficace.

Bilancia

Cari Bilancia, un incontro potrebbe riportare equilibrio in una situazione che vi aveva lasciato qualche dubbio. La giornata favorisce le alleanze e i rapporti nei quali esiste reciprocità. Sul lavoro una persona riconosce il vostro valore. In amore avete bisogno di sentirvi scelti, non semplicemente considerati: fate capire ciò che desiderate.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una verità si avvicina e forse siete già pronti ad accoglierla. Il vostro intuito vi permette di comprendere le intenzioni degli altri, ma oggi non serve mettere nessuno alla prova. Nel lavoro procedete con discrezione. In amore una persona potrebbe sorprendervi mostrando finalmente ciò che prova.

Sagittario

Cari Sagittario, un orizzonte nuovo vi chiama. Potrebbe essere un progetto, un viaggio, uno studio oppure semplicemente il desiderio di cambiare aria. Seguite questa spinta, perché la vostra energia cresce quando avete qualcosa da scoprire. In amore una conoscenza spontanea può regalarvi una bella sorpresa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una questione professionale raggiunge un punto importante. Avete lavorato con pazienza e ora qualcuno potrebbe riconoscere i vostri meriti. Non abbiate però paura di chiedere ciò che ritenete giusto. In amore mostrate maggiormente il vostro lato affettuoso: una persona vicina ha bisogno di sentirlo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 29 agosto 2026), una nuova idea vi porta fuori dal percorso abituale e proprio per questo può rivelarsi preziosa. Sul lavoro osate proporre qualcosa di diverso, ma accompagnate l’originalità con un piano concreto. Nei sentimenti avete bisogno di respirare: una relazione sana saprà lasciarvi spazio senza allontanarvi.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi aiuta a fare pace con una situazione che avete rimuginato troppo a lungo. Una risposta arriva, oppure semplicemente capirete che non avete più bisogno di aspettarla. In amore una persona vi offre una vicinanza autentica. Accettatela senza paura: non tutto ciò che è bello deve essere complicato.