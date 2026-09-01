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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 1 settembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 1 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una decisione può diventare più semplice grazie a un consiglio ricevuto al momento giusto. Non significa lasciare che siano gli altri a scegliere per voi, ma ascoltare un punto di vista diverso può essere illuminante. Sul lavoro una collaborazione prende quota. In amore cercate di recuperare il piacere di stare insieme senza parlare continuamente di ciò che non funziona.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 settembre 2026), avete una buona occasione per mettere un punto a una situazione che ha richiesto troppa energia. Non serve avere l’ultima parola: ciò che conta è sentirvi finalmente liberi. Sul lavoro un dettaglio può aiutarvi a evitare un errore. In amore siete pronti a lasciarvi coinvolgere, ma soltanto se dall’altra parte trovate la stessa intensità.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo riaccende la voglia di progettare e guardare oltre il presente. Una proposta può aprire una strada interessante, anche se all’inizio comporta qualche incognita. Sul lavoro fidatevi del vostro entusiasmo, ma fate bene i conti prima di partire. In amore una persona potrebbe entrare nella vostra vita attraverso un’occasione assolutamente normale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, un risultato che arriva oggi potrebbe sembrare piccolo, ma rappresenta un passo importante. Avete costruito con pazienza e finalmente qualcuno comincia a riconoscerlo. Sul lavoro non abbiate timore di chiedere maggiore chiarezza sulle vostre responsabilità. In amore una persona vicina vi chiede più presenza: ascoltatela prima che un piccolo malinteso diventi distanza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 settembre 2026), una giornata ideale per cambiare una regola che vi siete imposti da soli. Una nuova possibilità può nascere proprio quando smettete di seguire il percorso abituale. Sul lavoro una vostra idea può trovare finalmente terreno fertile. In amore siete attratti dalle persone che sanno sorprendervi: una conversazione insolita potrebbe lasciare il segno.

PESCI

Cari Pesci, una sensazione che avete avuto nei giorni scorsi trova oggi una conferma. Potreste capire meglio una persona oppure prendere coscienza di ciò che volete davvero da una situazione. Sul lavoro non lasciate che l’insicurezza vi faccia rinunciare a un’occasione. In amore una maggiore apertura vi permette di vivere un momento di autentica vicinanza.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: una sensazione che avete avuto nei giorni scorsi trova oggi una conferma. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 24-30 AGOSTO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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