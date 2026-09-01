Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 1 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) martedì 1 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, una giornata che vi invita a guardare con occhi nuovi una situazione che sembrava ormai definita. Potreste scoprire che esiste ancora un margine di manovra, soprattutto se evitate di intestardirvi sulla prima soluzione. Sul lavoro un confronto può diventare molto produttivo. In amore avete bisogno di sentirvi ascoltati: esprimete quello che provate senza trasformarlo in una richiesta di conferme continue.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 settembre 2026), qualcosa comincia a muoversi dopo un periodo nel quale avete avuto la sensazione di essere fermi. Una questione legata al denaro o alla casa può richiedere una scelta, ma avete tutti gli elementi per decidere con buon senso. Sul lavoro non sottovalutate una proposta arrivata da una persona che conoscete già. In amore torna il piacere delle piccole cose condivise.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra giornata può prendere una direzione diversa grazie a un incontro. Una persona potrebbe portarvi un’informazione utile oppure semplicemente offrirvi uno stimolo che vi mancava. Sul lavoro non fatevi trascinare in discussioni inutili: avete obiettivi più interessanti da raggiungere. In amore una conoscenza recente può diventare più intrigante proprio quando smettete di analizzarla.

CANCRO

Cari Cancro, non è necessario risolvere tutto oggi. Alcune questioni hanno bisogno di tempo e soprattutto di un po’ di distanza emotiva. Sul lavoro una situazione può migliorare grazie a una persona che decide di venirvi incontro. In amore siete più sensibili del solito: cercate la compagnia di chi sa darvi serenità e non di chi alimenta dubbi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 1 settembre 2026), una buona notizia può arrivare attraverso un contatto o un ambiente professionale. Potreste avere l’occasione di dimostrare quanto siete cresciuti rispetto al passato. Accettate la sfida senza preoccuparvi troppo del giudizio altrui. In amore avete voglia di entusiasmo e di gesti spontanei: lasciatevi sorprendere senza voler dirigere la scena.

VERGINE

Cari Vergine, avete davanti una giornata nella quale sarà importante distinguere ciò che è davvero urgente dal resto. Una questione di lavoro può essere risolta più rapidamente se delegate una parte del compito. Anche nella vita privata avete bisogno di alleggerire il carico. In amore una persona vi dimostra affetto in maniera discreta: imparate a riconoscere anche i segnali meno evidenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: una buona notizia può arrivare attraverso un contatto o un ambiente professionale. Potreste avere l’occasione di dimostrare quanto siete cresciuti rispetto al passato.