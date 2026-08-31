Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 31 agosto 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 31 agosto 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una conversazione importante può cambiare l’atmosfera di un rapporto. Avete la possibilità di dire ciò che pensate senza creare conflitti, purché scegliate con cura le parole. Sul lavoro una nuova collaborazione può rivelarsi più utile del previsto. In amore torna il desiderio di condividere tempo di qualità: anche un programma semplice può regalarvi molta serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 31 agosto 2026), avete capito che non vale la pena sprecare energie per convincere chi non vuole ascoltare. Oggi potreste decidere di concentrarvi soltanto sulle situazioni che hanno davvero valore per voi. Sul lavoro mantenete un profilo prudente e lasciate che siano i risultati a parlare. In amore una persona potrebbe finalmente mostrarsi più vulnerabile: non approfittate della sua fiducia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di novità torna protagonista. Un’idea che riguarda un viaggio, un progetto o un cambiamento personale può diventare più concreta e restituirvi entusiasmo. Sul lavoro non abbiate paura di chiedere maggiore autonomia. In amore siete favoriti dalle situazioni spontanee: un incontro nato senza aspettative può diventare il momento più piacevole della giornata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state entrando in una fase nella quale i risultati cominciano a essere più importanti delle promesse. Una questione professionale può finalmente offrirvi una conferma concreta. Anche economicamente è il momento di programmare con attenzione, senza però rinunciare a qualche soddisfazione. In amore una persona apprezzerà soprattutto la vostra capacità di esserci quando serve.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 31 agosto 2026), una giornata che può regalarvi un’idea fuori dagli schemi. Non scartatela soltanto perché sembra difficile da realizzare: potrebbe diventare qualcosa di importante con il tempo. Sul lavoro cercate persone disposte a seguirvi senza frenare continuamente il vostro entusiasmo. In amore avete bisogno di complicità e leggerezza, ma anche di qualcuno che sappia rispettare i vostri spazi.

PESCI

Cari Pesci, il vostro intuito vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice illusione. Una situazione che vi aveva confuso comincia a essere più chiara e questo vi permette di fare una scelta con maggiore serenità. Sul lavoro affidatevi alla collaborazione. In amore una persona potrebbe cercare un contatto più profondo con voi: non abbiate paura di mostrarvi per come siete.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 31 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il vostro intuito vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice illusione.