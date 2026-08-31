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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 31 agosto 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 31 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) lunedì 31 agosto 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete davanti una giornata che può aiutarvi a rimettere in ordine alcune priorità. Una questione che avete affrontato con troppa fretta merita ora un approccio diverso: meno reazioni e più strategia. Sul lavoro può arrivare un confronto utile con una persona che ha un punto di vista diverso dal vostro. In amore cercate di non pretendere risposte immediate: lasciate che siano i comportamenti a parlare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 31 agosto 2026), il cielo favorisce le questioni concrete e tutto ciò che può darvi maggiore sicurezza. Potreste riuscire a sistemare un problema pratico o economico che vi aveva tolto serenità. Sul lavoro la vostra affidabilità viene notata, anche se non sempre ricevete subito i complimenti che meritate. In amore avete bisogno di certezze, ma una piccola sorpresa può rendere il rapporto più vivace.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata ricca di contatti e possibilità di movimento. Potreste ricevere una notizia che vi costringe a cambiare programma, ma alla fine potrebbe rivelarsi proprio ciò di cui avevate bisogno. Sul lavoro una vostra intuizione merita di essere sviluppata con calma. In amore siete curiosi e disponibili a nuove esperienze: per chi è solo, un incontro può nascere in modo del tutto imprevedibile.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, potreste sentire il bisogno di recuperare un po’ di tranquillità e di stare lontani dalle situazioni troppo rumorose. Una questione personale può essere affrontata meglio se smettete di chiedervi continuamente cosa pensano gli altri. Sul lavoro una collaborazione vi alleggerisce un impegno. In amore una persona vicina vi offre una conferma importante: ascoltatela senza nascondere le vostre emozioni.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 31 agosto 2026), il cielo vi rende particolarmente determinati e può portarvi davanti a un’occasione che richiede coraggio. Se avete un progetto da proporre, questo è un buon momento per farlo conoscere. Sul lavoro qualcuno potrebbe affidarsi maggiormente alle vostre capacità. In amore siete pronti a vivere qualcosa di intenso, ma cercate di lasciare spazio anche alle esigenze dell’altra persona.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, una questione che avete rimandato torna a chiedere una decisione. Questa volta, però, siete più preparati e potrete affrontarla senza il peso dei dubbi precedenti. Sul lavoro la precisione vi aiuta, ma attenzione a non trasformarla in eccessiva rigidità. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento più affettuoso del solito.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 31 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: una questione che avete rimandato torna a chiedere una decisione.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 24-30 AGOSTO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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