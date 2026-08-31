Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 31 agosto 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 31 agosto2026:

Ariete

Cari Ariete, un vecchio progetto può tornare sotto una luce completamente nuova. Prima di archiviarlo definitivamente, chiedetevi se oggi avete strumenti che qualche mese fa non avevate. Sul lavoro una proposta può richiedere pazienza. In amore evitate le risposte impulsive: una parola detta con calma avrà molto più peso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo vi porta verso una scelta che riguarda soprattutto il vostro benessere. Non è egoismo decidere di dedicarvi più tempo. Una questione professionale può essere risolta cambiando semplicemente metodo. Nei sentimenti cercate stabilità, ma una piccola sorpresa potrebbe essere proprio ciò che serve per ravvivare il rapporto.

Gemelli

Cari Gemelli, una notizia vi costringe a rivedere un programma e, alla fine, potrebbe essere un vantaggio. Avete bisogno di movimento e di persone che stimolino la vostra curiosità. Sul lavoro fate attenzione a non raccontare troppo presto un progetto. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un gesto molto più diretto del previsto.

Cancro

Cari Cancro, una giornata da vivere senza correre. Avete bisogno di ascoltare ciò che sentite prima di rispondere alle esigenze degli altri. Una questione economica o familiare può essere affrontata con maggiore lucidità. In amore il passato può tornare nei pensieri, ma questa volta per mostrarvi quanto siete cambiati.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 31 agosto 2026), una persona potrebbe riconoscere apertamente un vostro merito e questo vi darà la spinta per osare ancora. Sul lavoro non abbiate paura di chiedere ciò che ritenete giusto. In amore una situazione prende una piega più intensa: se siete sinceri con voi stessi, capirete cosa desiderate davvero.

Vergine

Cari Vergine, avete davanti una giornata produttiva, soprattutto se evitate di sovraccaricarvi. Una cosa fatta bene vale più di cinque iniziate contemporaneamente. Sul lavoro la precisione sarà premiata. Nel cuore, invece, lasciate spazio all’istinto: qualcuno potrebbe avvicinarsi in modo discreto e meritare la vostra attenzione.

Bilancia

Cari Bilancia, una scelta che riguarda un rapporto diventa più semplice quando smettete di pensare a cosa sarebbe meglio per tutti. Anche le vostre esigenze hanno diritto di cittadinanza. Sul lavoro una nuova alleanza può rivelarsi utile. In amore una serata fuori programma porta leggerezza e forse anche una sorpresa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete bisogno di chiudere una porta senza continuare a guardarvi indietro. Una nuova possibilità non può entrare se continuate a occupare tutto lo spazio con ciò che è stato. Sul lavoro muovetevi con discrezione. In amore una persona può offrirvi una prova di fiducia che non dovrete ignorare.

Sagittario

Cari Sagittario, un desiderio di cambiamento diventa sempre più concreto. Potreste iniziare a progettare qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava troppo lontano. Il lavoro beneficia del vostro entusiasmo. In amore siete favoriti dagli incontri fuori dalla vostra abituale cerchia: lasciatevi sorprendere.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il vostro senso pratico vi permette di vedere una soluzione dove altri vedono soltanto difficoltà. Una questione lavorativa può sbloccarsi grazie alla vostra esperienza. In amore, però, non cercate sempre una risposta logica: alcune emozioni chiedono soltanto di essere vissute.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 31 agosto 2026), una coincidenza può avere conseguenze interessanti. Un incontro casuale, una proposta o un messaggio vi portano davanti a una possibilità che non avevate previsto. Sul lavoro seguite l’intuizione, ma poi mettete ordine nel progetto. In amore una persona potrebbe affascinarvi proprio perché non somiglia a nessuno che avete conosciuto prima.

Pesci

Cari Pesci, una giornata per recuperare fiducia nel futuro. Una risposta può arrivare oppure potreste finalmente capire quale strada non volete più percorrere. Sul lavoro una persona vi offre collaborazione sincera. In amore il cielo premia la dolcezza: un gesto semplice può trasformare completamente l’atmosfera della giornata.