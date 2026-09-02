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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 2 settembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 2 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) mercoledì 2 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana comincia con una bella dose di energia e con la voglia di tornare protagonista delle vostre scelte. Una questione che vi aveva stancato potrebbe essere affrontata con un atteggiamento completamente diverso. Sul lavoro non mancano responsabilità, ma proprio attraverso una prova impegnativa potrete dimostrare quanto siete cresciuti. In amore evitate di rimandare una conversazione importante: settembre può portare maggiore chiarezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 2 settembre 2026), avete bisogno di concretezza e oggi sarà più facile distinguere ciò che merita davvero il vostro tempo da ciò che invece vi distrae. Una questione economica o professionale può richiedere prudenza, ma non deve diventare motivo di ansia. Sul lavoro procedete con calma e non fatevi condizionare dalla fretta altrui. In amore cercate conferme nei fatti: una persona potrebbe dimostrarvi molto più di quanto immaginiate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, il cielo vi restituisce entusiasmo e soprattutto la possibilità di pensare a qualcosa di più ambizioso. Una conversazione con una persona importante può diventare l’inizio di un progetto da sviluppare nei prossimi mesi. Sul lavoro siete convincenti e avete buone idee da proporre. In amore una situazione può assumere un tono più emozionante: lasciatevi coinvolgere senza voler controllare ogni passaggio.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di mettere un po’ di ordine tra sentimenti, impegni e responsabilità. Non potete continuare a occuparvi delle esigenze di tutti dimenticando le vostre. Sul lavoro una collaborazione può alleggerire una situazione che vi pesa da tempo. In amore siete più sensibili del solito, ma proprio questa sensibilità vi permette di capire chi è davvero dalla vostra parte.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 2 settembre 2026), il momento è favorevole per rimettervi in gioco. Una proposta, un progetto o una situazione completamente nuova possono restituirvi quella motivazione che forse era mancata negli ultimi tempi. Sul lavoro non abbiate paura di puntare in alto: avete le capacità per farlo. In amore il vostro fascino resta forte, ma una relazione potrà crescere davvero soltanto se lascerete spazio anche alle esigenze dell’altra persona.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, l’ingresso di una fase più dinamica vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia. Una questione lavorativa può finalmente sbloccarsi e potreste ricevere una risposta che aspettavate da tempo. Non escludete un cambio di programma: potrebbe portarvi verso una soluzione migliore. In amore siete più disponibili a lasciarvi sorprendere e questo può rendere i prossimi giorni particolarmente interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: l’ingresso di una fase più dinamica vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 31 AGOSTO-6 SETTEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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