Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 2 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 2 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata utile per rivedere un accordo, una collaborazione o una decisione presa troppo in fretta. Avete bisogno di sentirvi coinvolti nelle scelte che riguardano il vostro futuro, non semplicemente di adattarvi a quelle degli altri. Sul lavoro una persona può offrirvi un punto di vista prezioso. In amore cercate maggiore leggerezza: non tutto deve essere definito immediatamente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 2 settembre 2026), state attraversando una fase nella quale diventa importante scegliere con attenzione le persone da avere accanto. Un rapporto professionale può essere rivalutato e una nuova alleanza potrebbe rivelarsi più utile del previsto. In amore avete bisogno di sincerità e non siete più disposti ad accontentarvi di mezze risposte. Una decisione presa oggi può cambiare il tono delle prossime settimane.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo accelera e voi sapete come sfruttare questo tipo di energia. Tra oggi e i prossimi giorni può arrivare una risposta interessante oppure può prendere forma un’occasione che riguarda il lavoro o un progetto personale. Non abbiate paura di guardare lontano: i prossimi mesi possono essere importanti. In amore torna la voglia di vivere qualcosa di nuovo, soprattutto se siete single.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione professionale può portarvi davanti a una scelta più importante del previsto. Non lasciatevi intimorire dalle responsabilità: avete l’esperienza necessaria per affrontarle. Anche sul piano economico sarà utile programmare bene le prossime settimane. In amore, invece, provate a essere meno concentrati sui doveri e più disponibili a condividere tempo e attenzione con chi vi vuole bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 2 settembre 2026), il cielo vi invita a guardare al futuro con maggiore fiducia, anche se sul piano pratico non tutto procede ancora come vorreste. Un programma può subire un rallentamento o richiedere una revisione, ma non è il momento di perdere la pazienza. Sul lavoro puntate sulle idee innovative. In amore Venere favorisce il desiderio di stare insieme e può riportare entusiasmo anche nelle relazioni più recenti.

PESCI

Cari Pesci, il cuore torna protagonista e settembre può aprire una fase più intensa per i sentimenti. Una relazione può diventare più coinvolgente oppure una nuova conoscenza può cominciare a occupare uno spazio importante nei vostri pensieri. Sul lavoro, invece, qualche ambiguità va affrontata con concretezza: non rimandate una scelta necessaria. Avete bisogno di separare le preoccupazioni professionali dalla vostra vita privata.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cuore torna protagonista e settembre può aprire una fase più intensa per i sentimenti.