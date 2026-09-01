Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 2 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 2 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata utile per rivedere un accordo, una collaborazione o una decisione presa troppo in fretta. Avete bisogno di sentirvi coinvolti nelle scelte che riguardano il vostro futuro, non semplicemente di adattarvi a quelle degli altri. Sul lavoro una persona può offrirvi un punto di vista prezioso. In amore cercate maggiore leggerezza: non tutto deve essere definito immediatamente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 2 settembre 2026), state attraversando una fase nella quale diventa importante scegliere con attenzione le persone da avere accanto. Un rapporto professionale può essere rivalutato e una nuova alleanza potrebbe rivelarsi più utile del previsto. In amore avete bisogno di sincerità e non siete più disposti ad accontentarvi di mezze risposte. Una decisione presa oggi può cambiare il tono delle prossime settimane.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo accelera e voi sapete come sfruttare questo tipo di energia. Tra oggi e i prossimi giorni può arrivare una risposta interessante oppure può prendere forma un’occasione che riguarda il lavoro o un progetto personale. Non abbiate paura di guardare lontano: i prossimi mesi possono essere importanti. In amore torna la voglia di vivere qualcosa di nuovo, soprattutto se siete single.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione professionale può portarvi davanti a una scelta più importante del previsto. Non lasciatevi intimorire dalle responsabilità: avete l’esperienza necessaria per affrontarle. Anche sul piano economico sarà utile programmare bene le prossime settimane. In amore, invece, provate a essere meno concentrati sui doveri e più disponibili a condividere tempo e attenzione con chi vi vuole bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 2 settembre 2026), il cielo vi invita a guardare al futuro con maggiore fiducia, anche se sul piano pratico non tutto procede ancora come vorreste. Un programma può subire un rallentamento o richiedere una revisione, ma non è il momento di perdere la pazienza. Sul lavoro puntate sulle idee innovative. In amore Venere favorisce il desiderio di stare insieme e può riportare entusiasmo anche nelle relazioni più recenti.

PESCI

Cari Pesci, il cuore torna protagonista e settembre può aprire una fase più intensa per i sentimenti. Una relazione può diventare più coinvolgente oppure una nuova conoscenza può cominciare a occupare uno spazio importante nei vostri pensieri. Sul lavoro, invece, qualche ambiguità va affrontata con concretezza: non rimandate una scelta necessaria. Avete bisogno di separare le preoccupazioni professionali dalla vostra vita privata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: il cuore torna protagonista e settembre può aprire una fase più intensa per i sentimenti.