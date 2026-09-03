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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 4 settembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 4 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 4 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una persona può aiutarvi a vedere sotto una luce diversa una situazione che vi ha creato qualche dubbio. Non abbiate paura di cambiare idea se avete nuovi elementi a disposizione. Sul lavoro una collaborazione può diventare più interessante del previsto. In amore torna il desiderio di condividere e di progettare: una semplice conversazione può aprire una prospettiva nuova.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 settembre 2026), avete intuito da tempo che qualcosa stava cambiando e oggi potreste ricevere una conferma. Non è necessario intervenire immediatamente: osservare ancora un po’ vi permetterà di muovervi nel modo più efficace. Sul lavoro mantenete la discrezione. In amore, invece, sarebbe meglio evitare giochi e silenzi strategici: una persona ha bisogno di capire cosa provate davvero.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare aria cresce e può trasformarsi in un progetto concreto. Un viaggio, un nuovo interesse o un’opportunità professionale possono diventare il punto di partenza per una fase più stimolante. Sul lavoro non abbiate paura di proporre idee diverse. In amore la spontaneità è dalla vostra parte e un incontro casuale potrebbe lasciarvi una bella curiosità.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, una responsabilità che avete affrontato con pazienza può portarvi finalmente un riconoscimento. Forse non è ancora il risultato definitivo che desiderate, ma rappresenta un passo importante. Sul lavoro continuate a costruire senza farvi distrarre dalle opinioni altrui. In amore, però, provate a concedervi più tempo: una persona vicina vuole condividere con voi qualcosa di importante.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 4 settembre 2026), una giornata favorevole alle idee nuove e alle soluzioni poco convenzionali. Un problema che vi sembrava complicato può essere affrontato da un’angolazione completamente diversa. Sul lavoro la vostra originalità può fare la differenza, purché sia accompagnata dalla concretezza. In amore avete bisogno di stimoli e complicità: una conversazione brillante può accendere qualcosa.

PESCI

Cari Pesci, riuscite a distinguere meglio ciò che desiderate da ciò che avete accettato soltanto per abitudine. È una consapevolezza utile, soprattutto nei rapporti personali. Sul lavoro non abbiate paura di chiedere collaborazione se il carico è diventato eccessivo. In amore una persona potrebbe mostrarvi un lato più sincero: accogliere questa apertura senza timore sarà il modo migliore per creare vicinanza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: riuscite a distinguere meglio ciò che desiderate da ciò che avete accettato soltanto per abitudine.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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