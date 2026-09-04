Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, settembre apre una porta che forse non avevate ancora notato. Una questione professionale torna a muoversi e potrebbe richiedere una scelta più coraggiosa del previsto. Non abbiate paura di cambiare strategia. In amore una persona vi osserva con attenzione: lasciate che sia la spontaneità a creare il prossimo passo, senza voler anticipare tutto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il nuovo mese vi chiede di occuparvi delle fondamenta prima di pensare a costruire altro. Una questione economica o familiare può essere sistemata con pazienza e buon senso. Sul lavoro una soluzione arriva attraverso una persona che conoscete già. In amore cercate tranquillità, ma non rifiutate una sorpresa che potrebbe spezzare piacevolmente la routine.

Gemelli

Cari Gemelli, l’aria di settembre vi porta movimento e nuove curiosità. Un incontro o una conversazione possono mettere in moto un’idea che sembrava destinata a rimanere nel cassetto. Sul lavoro scegliete bene a chi raccontare i vostri progetti. In amore una persona potrebbe attirare la vostra attenzione proprio perché riesce a tenervi testa.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di ritrovare un ritmo più vostro. Dopo settimane nelle quali avete assorbito pensieri e necessità altrui, settembre vi invita a recuperare spazio personale. Sul lavoro una responsabilità può rivelarsi meno pesante del previsto. In amore cercate una presenza capace di darvi serenità: oggi le parole contano, ma ancora di più contano i gesti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 4 settembre 2026), il mese parte con una luce favorevole e con una rinnovata voglia di mettervi in gioco. Un progetto può ricevere finalmente l’attenzione che merita, soprattutto se sarete voi a presentarvelo con convinzione. Sul lavoro non abbiate paura di puntare più in alto. In amore il fascino non vi manca: una persona potrebbe sorprendervi con un’iniziativa inattesa.

Vergine

Cari Vergine, settembre vi porta concretezza e desiderio di fare ordine. È il momento ideale per scegliere una priorità e dedicarle tutte le vostre energie, senza lasciarvi distrarre dal resto. Sul lavoro una decisione presa con lucidità può produrre risultati già nelle prossime settimane. In amore abbassate un po’ le difese: non tutto deve essere analizzato prima di essere vissuto.

Bilancia

Cari Bilancia, il nuovo mese mette in primo piano i rapporti e vi invita a capire chi cammina davvero al vostro fianco. Una collaborazione può diventare più solida, mentre un’altra potrebbe aver bisogno di nuovi equilibri. Sul lavoro fate sentire la vostra voce. In amore una conversazione sincera può riaprire una porta che sembrava ormai chiusa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una situazione che avete osservato in silenzio comincia a rivelare le proprie intenzioni. Non abbiate fretta di intervenire: la vostra forza oggi sta nella capacità di aspettare il momento giusto. Sul lavoro una strategia discreta può portarvi un vantaggio. In amore, invece, la prudenza deve lasciare spazio alla fiducia.

Sagittario

Cari Sagittario, settembre porta il desiderio di guardare lontano. Un viaggio, un progetto o una nuova esperienza possono diventare il simbolo di una fase diversa. Sul lavoro non accontentatevi di ciò che ormai conoscete a memoria: avete bisogno di una sfida. In amore una conoscenza può nascere proprio mentre state pensando ad altro.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il mese comincia chiedendovi di riconoscere quanto avete già costruito. Una situazione professionale può offrirvi una conferma concreta e permettervi di programmare il futuro con maggiore serenità. Anche le questioni economiche possono essere affrontate con metodo. In amore mostrate un po’ più apertamente la vostra parte tenera: qualcuno aspetta questo segnale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 4 settembre 2026), una nuova idea può cambiare il modo in cui guardate a una questione che vi aveva stancato. Non abbiate paura di cambiare strada se quella vecchia non vi rappresenta più. Sul lavoro l’originalità sarà un punto di forza, purché trovi una forma concreta. In amore cercate una persona che sappia sorprendervi senza togliervi la libertà.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi invita a lasciare alle spalle una situazione che vi ha sottratto troppe energie. Settembre può diventare un mese di maggiore chiarezza, soprattutto se smetterete di aspettare risposte da chi non sa darvele. Sul lavoro una collaborazione può restituirvi fiducia. In amore una persona sincera potrebbe avvicinarsi proprio quando avete deciso di pensare soltanto a voi stessi.