Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 5 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) sabato 5 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata vi invita a non rimandare una scelta che riguarda il vostro futuro. Avete raccolto abbastanza elementi per capire quale direzione prendere, anche se una parte di voi vorrebbe ancora aspettare. Sul lavoro una responsabilità in più può diventare un’occasione di crescita. In amore, invece, conta soprattutto ritrovare spontaneità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 5 settembre 2026), avete bisogno di concretezza e oggi potreste finalmente vedere più chiaramente dove conviene investire tempo e risorse. Una questione pratica, forse legata alla casa o al denaro, richiede attenzione ma può essere risolta senza drammi. Non lasciate che una vecchia preoccupazione condizioni il presente. Nei sentimenti cercate sicurezza, ma senza chiudervi alle novità.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle accendono la vostra curiosità e vi spingono verso persone, ambienti e idee differenti dal solito. Una notizia può cambiare rapidamente le vostre priorità, soprattutto sul lavoro. Avete dalla vostra parte una grande capacità di adattamento: usatela senza disperdere le energie. In amore, una serata movimentata può riservare un incontro interessante.

CANCRO

Cari Cancro, il vostro umore migliora quando smettete di occuparvi di ciò che non dipende da voi. Una situazione familiare può richiedere la vostra presenza, ma stavolta saprete mettere i giusti confini. Nel lavoro conviene procedere con prudenza e non prendere decisioni sull’onda di una tensione momentanea. Il cuore, invece, chiede rassicurazioni sincere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 5 settembre 2026), avete voglia di tornare protagonisti di una situazione dalla quale vi eravate un po’ defilati. È il momento giusto per far sentire la vostra voce, soprattutto se avete un progetto da proporre. Una persona autorevole potrebbe riconoscere il vostro impegno. In amore attenzione soltanto alla tendenza a pretendere risposte immediate.

VERGINE

Cari Vergine, giornata utile per fare pulizia: nelle carte, nei programmi, ma anche nelle relazioni che non vi danno più serenità. Un impegno ben organizzato vi permetterà di recuperare tempo prezioso. Non sottovalutate una possibilità che inizialmente sembra poco conveniente: potrebbe avere sviluppi interessanti. In amore lasciate che sia l’altro a sorprendervi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata utile per fare pulizia: nelle carte, nei programmi, ma anche nelle relazioni che non vi danno più serenità.