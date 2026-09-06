Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 6 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 6 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una questione che vi sembrava complicata può assumere contorni più semplici. Avete bisogno di ritrovare equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, una collaborazione può diventare più importante del previsto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 6 settembre 2026), non tutto deve essere rivelato subito: alcune situazioni hanno bisogno di tempo per mostrare il loro vero volto. Per quanto riguarda il lavoro, osservate attentamente prima di prendere posizione e potrete evitare un errore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di muovervi, uscire e progettare qualcosa di nuovo torna forte. Anche un semplice cambio di programma può restituirvi entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, siete più convincenti quando smettete di seguire schemi troppo rigidi e proponete soluzioni originali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata importante per capire quanto avete realmente costruito negli ultimi mesi. Un risultato concreto può darvi la conferma che alcune rinunce sono servite a qualcosa. In amore concedetevi una parentesi di leggerezza e lasciate emergere anche il vostro lato più tenero.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 6 settembre 2026), un’intuizione arriva nel momento giusto e può aiutarvi a sbloccare una situazione lavorativa. Avete bisogno di sentirvi liberi di sperimentare. Una persona amica potrebbe coinvolgervi in un progetto curioso.

PESCI

Cari Pesci, le stelle vi chiedono di ascoltare maggiormente il vostro istinto, soprattutto davanti a una scelta che non può essere rimandata all’infinito. Evitate di caricarvi delle ansie degli altri. In amore cercate presenza vera, non promesse difficili da mantenere.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: le stelle vi chiedono di ascoltare maggiormente il vostro istinto.