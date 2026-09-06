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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 6 settembre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 6 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) domenica 6 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la giornata di oggi, 6 settembre 2026, vi invita a non rimandare una scelta che riguarda il vostro futuro. Avete raccolto abbastanza elementi per capire quale direzione prendere. Per quanto riguarda il lavoro, una responsabilità in più può diventare un’occasione di crescita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 6 settembre 2026), avete bisogno di concretezza. Una questione pratica, forse legata alla casa o al denaro, richiede attenzione ma può essere risolta senza drammi. Nei sentimenti cercate sicurezza, ma senza chiudervi alle novità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle accendono la vostra curiosità e vi spingono verso persone, ambienti e idee differenti dal solito. Per quanto riguarda il lavoro, ma non solo, una notizia può cambiare rapidamente le vostre priorità. Avete dalla vostra parte una grande capacità di adattamento.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, una situazione familiare può richiedere la vostra presenza, ma stavolta saprete mettere i giusti confini. Per quanto riguarda il lavoro, conviene procedere con prudenza e non prendere decisioni sull’onda di una tensione momentanea.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 6 settembre 2026), avete voglia di tornare protagonisti di una situazione dalla quale vi eravate un po’ defilati. È il momento giusto per far sentire la vostra voce. In amore attenzione alla tendenza a pretendere risposte immediate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata utile per fare pulizia: nelle carte, nei programmi, ma anche nelle relazioni che non vi danno più serenità. Non sottovalutate una possibilità che inizialmente sembra poco conveniente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata utile per fare pulizia.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 31 AGOSTO-6 SETTEMBRE
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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