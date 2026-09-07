Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 7 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) lunedì 7 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sentite il bisogno di prendere in mano una situazione che da troppo tempo procede a metà. Non è il momento di aspettare che siano gli altri a scegliere per voi: una decisione personale può rimettere in moto diversi aspetti della vostra vita. Sul lavoro una risposta potrebbe arrivare prima del previsto. In amore, il desiderio di chiarezza cresce, ma evitate ultimatum.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 7 settembre 2026), una giornata che vi chiede pazienza, soprattutto davanti a una questione che non può essere risolta tutta insieme. Potete però fare un passo importante e mettere una base più solida per il futuro. Attenzione alle spese impulsive e alle promesse troppo facili. In amore cercate il piacere di stare bene insieme, senza complicare ogni cosa.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete voglia di parlare, conoscere, capire e soprattutto cambiare aria. Una nuova frequentazione o un ambiente diverso dal solito potrebbe offrirvi stimoli preziosi. Sul lavoro una vostra idea merita di essere presentata, anche se non è ancora completamente definita. In amore non abbiate paura di mostrare interesse.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata nella quale potreste sentire maggiormente il peso delle responsabilità, ma anche la soddisfazione di aver fatto la vostra parte. Non permettete a una persona particolarmente esigente di decidere il vostro umore. Una questione legata alla casa o alla famiglia può trovare una soluzione pratica. In amore avete bisogno di sentirvi scelti, non soltanto cercati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 7 settembre 2026), il cielo vi restituisce energia e voglia di conquistarvi uno spazio maggiore. Potreste essere chiamati a prendere una decisione oppure a sostenere apertamente una vostra posizione. Fate bene a credere nelle vostre capacità, senza però sottovalutare i consigli di chi vi conosce bene. Passione in aumento nei sentimenti.

VERGINE

Cari Vergine, state capendo che non tutto può essere programmato nei minimi dettagli. Una situazione imprevista potrebbe inizialmente irritarvi, ma finirà per portarvi un vantaggio. Sul lavoro siete particolarmente efficienti e qualcuno potrebbe affidarsi alla vostra competenza. In amore lasciate più spazio all’istinto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il cielo vi restituisce energia e voglia di conquistarvi uno spazio maggiore.