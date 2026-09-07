Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 7 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 7 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata interessante per recuperare un rapporto che negli ultimi tempi era diventato un po’ distante. Anche sul lavoro un confronto può aiutarvi a superare un equivoco. Non cercate necessariamente di accontentare tutti: la vostra serenità viene prima. In amore una parola gentile può cambiare completamente l’atmosfera.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 7 settembre 2026), avete bisogno di capire dove state andando prima di compiere il prossimo passo. Il momento favorisce le strategie a lungo termine, soprattutto se state valutando un cambiamento professionale. Una questione che riguarda il denaro va affrontata con freddezza. Nel cuore, invece, è tempo di lasciarsi andare un po’ di più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata porta voglia di movimento e qualche idea che potrebbe diventare importante nelle prossime settimane. Un progetto personale torna a interessarvi dopo essere stato accantonato. Non sottovalutate una persona incontrata attraverso amici o conoscenze. In amore siete più disponibili al dialogo e questo può fare la differenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete bisogno di rallentare per capire quali obiettivi meritano davvero le vostre energie. Una questione professionale può essere ridimensionata e questo vi permetterà di respirare. Non fatevi carico di problemi che appartengono ad altri. In amore una maggiore disponibilità emotiva renderà il rapporto più profondo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 7 settembre 2026), una giornata vivace, con un’idea o una proposta capace di farvi uscire dai soliti schemi. Potreste scoprire che una soluzione che cercavate da tempo era molto più semplice del previsto. Bene i contatti professionali e le attività creative. In amore, la curiosità è il primo segnale di qualcosa che può crescere.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi invita a smettere di guardare soltanto ciò che manca e a riconoscere quanto avete già conquistato. Una questione personale può finalmente essere affrontata con maggiore fiducia. Sul lavoro evitate di lavorare in silenzio quando avete bisogno di collaborazione. In amore una dimostrazione concreta vale più di mille rassicurazioni.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cielo vi invita a smettere di guardare soltanto ciò che manca e a riconoscere quanto avete già conquistato.