Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 ottobre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 ottobre 2026:

Ariete

Cari Ariete, la settimana si apre con una spinta a prendere l’iniziativa, soprattutto se avete lasciato troppo a lungo una decisione nelle mani degli altri. Non è necessario forzare gli eventi, ma potete cominciare a creare le condizioni per ottenere ciò che desiderate. Sul lavoro, un confronto diretto può essere utile se accompagnato dalla disponibilità ad ascoltare. In amore, cercate di non trasformare una differenza di carattere in una sfida: chi vi sta vicino potrebbe sorprendervi con una risposta più affettuosa del previsto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la concretezza sarà la vostra alleata migliore in questo lunedì. Una questione legata alla casa, a una spesa o all’organizzazione della settimana può essere affrontata con buon senso, senza lasciarvi condizionare da timori inutili. Anche sul lavoro è preferibile consolidare quanto avete già avviato prima di assumere nuovi impegni. Avete bisogno di stabilità, ma non rinunciate a una novità soltanto perché rompe le abitudini. In amore, la vicinanza si dimostra soprattutto attraverso la costanza: un gesto semplice può avere un significato più profondo di tante promesse.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente è vivace e una conversazione potrebbe offrirvi una prospettiva che non avevate considerato. Le idee non mancano, così come la voglia di rimettervi in gioco, ma cercate di distinguere le occasioni concrete dalle semplici curiosità. Una notizia ricevuta oggi potrebbe richiedere qualche verifica prima di essere presa come definitiva. In amore, il desiderio di conoscere persone nuove è favorito da una maggiore apertura verso ambienti diversi dal solito. Chi è in coppia può ritrovare entusiasmo organizzando qualcosa che interrompa la routine.

Cancro

Cari Cancro, la giornata vi invita a proteggere ciò che per voi conta davvero, a cominciare dalla tranquillità personale. Potreste avere la sensazione che qualcuno chieda troppo, senza accorgersi delle vostre necessità: anziché accumulare malumore, provate a stabilire limiti più chiari. Sul lavoro, una questione delicata può essere affrontata con sensibilità, senza rinunciare alla fermezza. La vita privata ha bisogno di spazio e calore. In amore, non lasciate che un vecchio dispiacere condizioni una situazione nuova: una persona potrebbe essere pronta a venirvi incontro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 29 ottobre 2026), il vostro desiderio di affermazione trova nuove motivazioni, soprattutto se avete un obiettivo professionale che merita maggiore visibilità. Non aspettate che siano gli altri a riconoscere ogni vostro merito: presentate le vostre idee con sicurezza, ma lasciate spazio anche alle competenze altrui. Una collaborazione può dare risultati migliori di una strada percorsa in solitudine. Nei sentimenti, il fascino è accompagnato dal bisogno di conferme, ma non fate dipendere l’umore dalle reazioni di chi amate. Un po’ di generosità renderà il rapporto più spontaneo.

Vergine

Cari Vergine, il giovedì è adatto a rimettere in ordine priorità e programmi, specialmente se la settimana si annuncia ricca di appuntamenti. Avete una buona capacità di individuare ciò che non funziona, ma oggi sarà altrettanto importante riconoscere quello che procede nel modo giusto. Una questione pratica può trovare una soluzione attraverso un metodo più semplice del previsto. Evitate di spendere troppe energie per correggere dettagli secondari. In amore, provate a sorprendere chi vi è accanto con un gesto fuori programma: anche voi avete bisogno di momenti che non siano organizzati in anticipo.

Bilancia

Cari Bilancia, il desiderio di mantenere buoni rapporti con tutti potrebbe portarvi a rimandare una scelta personale. Eppure, per ritrovare serenità, dovete capire che cosa desiderate davvero, anche quando non coincide con le aspettative altrui. Nel lavoro, una trattativa o una collaborazione può procedere meglio se definite con chiarezza i rispettivi compiti. Le amicizie offrono un’occasione piacevole per alleggerire la giornata. In amore, non abbiate paura di parlare di un desiderio che avete tenuto per voi: la sincerità, espressa con delicatezza, può rafforzare l’intesa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete pronti a guardare più a fondo una questione che non vi convince, ma non occorre arrivare subito a una conclusione. Lasciate che le informazioni emergano e valutate con calma le possibili conseguenze delle vostre mosse. Sul lavoro, la riservatezza può essere un vantaggio, soprattutto quando state preparando un cambiamento o una proposta. Anche nelle questioni finanziarie è meglio evitare decisioni dettate dall’impulso. In amore, la passione resta intensa, ma per costruire fiducia dovete concedere all’altra persona la possibilità di spiegarsi senza sentirsi sotto esame.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di allargare i vostri orizzonti torna protagonista. Un progetto di viaggio, un’attività da imparare o una nuova conoscenza possono dare alla settimana un obiettivo stimolante. Non aspettate che tutto sia perfetto per cominciare, ma organizzate bene i primi passi per evitare di perdere entusiasmo lungo il percorso. Nel lavoro, un confronto con una persona esperta potrebbe aiutarvi a individuare una possibilità interessante. In amore, avete bisogno di complicità e movimento: condividere un desiderio o immaginare un’esperienza futura può riaccendere il rapporto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la ripresa degli impegni vi trova determinati, ma rischiate di concentrare ogni attenzione sulle responsabilità più urgenti. Provate a distribuire meglio il carico di lavoro e a non considerare indispensabile il vostro intervento in ogni situazione. Un obiettivo importante richiede costanza, non necessariamente ritmi sempre più intensi. Nei rapporti familiari, un atteggiamento meno rigido può facilitare un confronto rimasto in sospeso. In amore, dimostrare quello che provate non significa perdere il controllo: qualche parola in più può evitare che la persona amata interpreti il vostro silenzio come distanza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 29 ottobre 2026), un’idea insolita potrebbe aiutarvi a cambiare prospettiva su una questione che sembrava ormai definita. Avete bisogno di autonomia e di stimoli, ma per trasformare l’intuizione in un risultato concreto dovrete darle continuità. Non ignorate il contributo di chi ha un modo di ragionare diverso dal vostro: proprio da un confronto inatteso può nascere una soluzione efficace. Sul piano sociale, si apre lo spazio per riprendere un contatto o frequentare un ambiente nuovo. In amore, cercate una persona che rispetti la vostra indipendenza senza rinunciare alla partecipazione emotiva.

Pesci

Cari Pesci, il vostro intuito è particolarmente sensibile, ma oggi sarà utile affiancarlo a una valutazione concreta delle situazioni. Se una questione vi preoccupa, evitate di immaginare tutti gli sviluppi possibili prima di conoscere i fatti. La giornata può essere favorevole per recuperare un interesse creativo o dedicarvi a un’attività che vi aiuti a ritrovare equilibrio. Sul lavoro, procedere con calma sarà più produttivo che cercare di accontentare tutti. In amore, lasciate spazio alla tenerezza, ma non dimenticate di ascoltare anche i vostri bisogni: un legame sano deve far sentire accolte entrambe le persone.