Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 29 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 29 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, c’è una questione che richiede una presa di posizione, ma non serve trasformare ogni scelta in una prova di forza. Sul lavoro può emergere l’occasione di dimostrare quanto vali attraverso un risultato concreto, più che con tante parole. In amore, chi vive una relazione potrebbe sentire il bisogno di recuperare complicità dopo un periodo assorbito dagli impegni. I single farebbero bene a non scartare una conoscenza solo perché diversa dalle aspettative iniziali.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 ottobre 2026), le questioni economiche e familiari meritano attenzione, soprattutto se ci sono spese da distribuire o decisioni da prendere per la casa. La tua capacità di procedere con metodo rappresenta un vantaggio, purché non diventi una resistenza a ogni cambiamento. In ambito professionale è utile riconoscere il valore di ciò che hai già costruito, senza confrontarti continuamente con gli altri. Nei sentimenti contano i gesti quotidiani: una presenza affidabile può dire molto più di una promessa.

GEMELLI

Cari Gemelli, la curiosità torna protagonista e può spingerti verso interessi che avevi lasciato in sospeso. Un confronto, una telefonata o uno scambio di idee potrebbero suggerire una strada interessante, anche se prima di prendere impegni sarà opportuno capire quanto tempo richiedono. La vita sociale offre occasioni piacevoli, soprattutto se smetti di frequentare sempre gli stessi ambienti. In amore, una battuta o un incontro leggero possono riaccendere l’interesse; chi è in coppia dovrebbe ritagliarsi uno spazio lontano dalla solita routine.

CANCRO

Cari Cancro, il desiderio di tranquillità è comprensibile, ma non tutte le situazioni si possono risolvere aspettando che siano gli altri a fare il primo passo. Una questione personale potrebbe richiedere maggiore chiarezza, mentre sul lavoro sarà importante non lasciarsi condizionare da un giudizio espresso con poca sensibilità. Le persone vicine possono rappresentare un sostegno prezioso, a patto di permettere loro di capire che cosa stai vivendo. In amore, la dolcezza resta una risorsa, ma anche i bisogni più scomodi meritano di essere ascoltati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 ottobre 2026), la voglia di ottenere risultati è forte e può tradursi in una maggiore determinazione nel portare avanti un progetto. Se arriva una proposta interessante, valuta con attenzione i vantaggi reali e non soltanto il prestigio che potrebbe offrirti. Le capacità non mancano, ma è utile lasciare spazio anche alle idee di chi lavora al tuo fianco. In amore, il desiderio di sentirsi apprezzati è naturale: cerca però una vicinanza autentica, senza aspettare che sia sempre l’altra persona a dimostrare quanto tiene a te.

VERGINE

Cari Vergine, un problema pratico che sembrava complicato può diventare più gestibile se affrontato con un criterio diverso. Hai buone possibilità di rimettere ordine tra scadenze, documenti e piccoli obblighi, ma attenzione a non occupare ogni momento libero con qualcosa da sistemare. Anche il riposo ha una sua utilità e non deve essere considerato tempo sprecato. In amore potrebbe esserci bisogno di maggiore leggerezza: una sorpresa, un’uscita improvvisata o un’attività condivisa aiutano a interrompere un’abitudine diventata un po’ prevedibile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: un problema pratico che sembrava complicato può diventare più gestibile se affrontato con un criterio diverso.