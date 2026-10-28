Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 28 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il desiderio di stare bene con gli altri è forte, ma non dovete mettere continuamente in secondo piano le vostre esigenze. Una decisione rimasta in sospeso può diventare più semplice se smettete di cercare una soluzione che soddisfi chiunque. Nel lavoro, una collaborazione richiede una distribuzione più equilibrata dei compiti e delle responsabilità. È importante esprimere il vostro punto di vista senza temere di compromettere un rapporto. In amore, un invito o una proposta inattesa possono movimentare la giornata; per chi è in coppia, è il momento di ritrovare il piacere di fare qualcosa insieme.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 ottobre 2026), la vostra determinazione vi spinge a non accontentarvi delle risposte superficiali. Se state valutando una questione professionale o economica, raccogliete le informazioni necessarie prima di prendere una decisione definitiva. Potreste accorgervi che una possibilità merita più attenzione di quanto pensavate, ma sarà importante procedere con discrezione. Nei rapporti personali, cercate di non interpretare ogni esitazione come un segnale negativo. In amore, una maggiore disponibilità a mostrare ciò che provate può avvicinarvi a qualcuno che aspetta da tempo un gesto di fiducia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di guardare avanti e di trovare qualcosa che renda più stimolante la routine. Un progetto legato a un viaggio, a un percorso di formazione o a un interesse personale potrebbe tornare in primo piano. Non sottovalutate le idee che nascono quasi per caso: alcune possono trasformarsi in opportunità concrete se saprete seguirle con continuità. Sul lavoro, confrontarvi con persone che hanno esperienze differenti può ampliare le vostre prospettive. In amore, la voglia di novità è forte e può favorire incontri piacevoli, soprattutto se accettate di uscire dai soliti ambienti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità richiedono attenzione, ma non è detto che dobbiate affrontarle tutte nello stesso momento. Oggi sarà utile stabilire una gerarchia tra gli impegni e riconoscere quali possono essere condivisi con altre persone. Una questione professionale potrebbe richiedere pazienza, senza che questo significhi rinunciare alle vostre ambizioni. Anche sul piano economico conviene ragionare in prospettiva, evitando decisioni dettate dalla fretta. In amore, cercate di non essere troppo concentrati sui doveri: chi vi sta accanto ha bisogno di sentire che c’è spazio anche per i sentimenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 28 ottobre 2026), un’idea originale potrebbe aiutarvi a risolvere una difficoltà oppure a rendere più interessante un’attività che ormai vi annoia. Avete bisogno di sperimentare, ma per ottenere risultati dovrete scegliere una direzione e dedicarle attenzione. Nel lavoro, non abbiate paura di presentare una proposta fuori dagli schemi, purché sappiate illustrarne i vantaggi in modo concreto. Le amicizie possono offrire stimoli e occasioni di confronto. In amore, la voglia di indipendenza non esclude il coinvolgimento: se una persona vi interessa, mostratevi disponibili senza temere di perdere i vostri spazi.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi invita a distinguere tra ciò che desiderate davvero e quello che state facendo per abitudine o per compiacere gli altri. Un piccolo cambiamento nella gestione del tempo può aiutarvi a recuperare energie e a dedicarvi a un interesse trascurato. Sul lavoro, affidatevi alla creatività, ma non dimenticate gli aspetti pratici necessari per trasformare un’intuizione in un risultato. Nei rapporti personali, evitate di aspettarvi che gli altri comprendano sempre i vostri silenzi. In amore, una manifestazione sincera di interesse può dare nuovo slancio a una conoscenza o rendere più caldo un legame già importante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la vostra determinazione vi spinge a non accontentarvi delle risposte superficiali.