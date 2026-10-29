Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 29 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 29 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ritrovare equilibrio significa anche accettare che non tutti saranno d’accordo con le tue scelte. Una decisione rimandata può riguardare il modo in cui impieghi il tempo, una collaborazione o un rapporto che non ti restituisce più la serenità desiderata. Sul lavoro la diplomazia rimane un punto di forza, purché non ti porti ad assumerti responsabilità che spettano ad altri. Nei sentimenti è importante distinguere la pace autentica dal semplice desiderio di evitare discussioni: una posizione sincera può rendere il legame più solido.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 ottobre 2026), la tua attenzione si concentra su ciò che si nasconde dietro le apparenze, qualità utile per comprendere una situazione professionale o valutare una scelta delicata. Evita però di dedicare troppe energie a ricostruire ogni dettaglio quando non ci sono elementi sufficienti per arrivare a una conclusione. Una questione finanziaria può richiedere prudenza e un controllo accurato delle condizioni. In amore, l’intensità non manca, ma la fiducia cresce quando si lascia all’altra persona la possibilità di esprimersi senza sottoporla a continue verifiche.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un desiderio di movimento può manifestarsi attraverso un viaggio da organizzare, un corso da seguire o semplicemente la voglia di frequentare persone nuove. Le occasioni più interessanti nascono quando accetti di uscire dai percorsi abituali, senza perdere di vista gli impegni già presi. Nel lavoro, un’idea ambiziosa può trovare spazio se viene accompagnata da passaggi concreti e tempi realistici. La sfera sentimentale beneficia della spontaneità: chi è single può lasciarsi incuriosire da una persona fuori dai propri schemi, mentre le coppie hanno bisogno di condividere nuovi stimoli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le responsabilità occupano una parte importante dei tuoi pensieri, ma non tutto deve dipendere dalla tua capacità di tenere ogni cosa sotto controllo. Una questione lavorativa può richiedere pazienza e continuità, soprattutto se i risultati non arrivano con la rapidità sperata. Anche sul piano economico conviene distinguere le spese davvero necessarie da quelle che possono essere rinviate. In famiglia e in amore, mostrare disponibilità non significa soltanto risolvere problemi: a volte basta esserci, ascoltare e concedersi un momento senza parlare di doveri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 29 ottobre 2026), una soluzione originale può aiutarti a superare un limite che consideravi inevitabile. Potresti trovare nuove possibilità modificando un’abitudine, sperimentando uno strumento diverso o confrontandoti con qualcuno che ha un modo di pensare lontano dal tuo. Non tutte le intuizioni devono diventare subito progetti, ma vale la pena annotare quelle che continuano a convincerti anche dopo una riflessione più razionale. Nei rapporti personali, il bisogno di autonomia va rispettato senza trasformarsi in distanza: condividere una parte dei tuoi pensieri può rafforzare un legame importante.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità ti permette di cogliere sfumature che altri trascurano, ma può anche renderti più vulnerabile alle preoccupazioni delle persone vicine. Cerca di distinguere ciò che puoi davvero fare da quello che non dipende da te. Un’attività creativa o un interesse personale possono restituirti energia e aiutarti a mettere ordine nelle emozioni. In amore, non è necessario interpretare ogni silenzio come un segnale negativo: lascia che le situazioni si chiariscano attraverso i fatti. Per chi è solo, un incontro interessante può nascere in un contesto semplice e senza aspettative eccessive.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: la tua attenzione si concentra su ciò che si nasconde dietro le apparenze, qualità utile per comprendere una situazione professionale o valutare una scelta delicata.