Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi spinge a recuperare entusiasmo e a guardare avanti con maggiore fiducia. Una questione che sembrava richiedere tempi lunghi potrebbe invece trovare una soluzione attraverso un incontro o una proposta inattesa. Sul lavoro non abbiate paura di prendere l’iniziativa. In amore, una piccola sorpresa può rendere la giornata più vivace.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete bisogno di ritmi più tranquilli e di persone capaci di rispettare i vostri tempi. Una decisione legata al denaro o a un acquisto importante va valutata senza lasciarsi convincere dalla fretta. La vostra pazienza sarà premiata. Nei sentimenti, lasciate che la vicinanza cresca naturalmente.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata ricca di contatti, telefonate e occasioni per mettere in circolo le vostre idee. Potreste ricevere un invito che inizialmente non avevate considerato, ma che si rivelerà piacevole. Anche sul lavoro una conoscenza può tornare utile. In amore, il dialogo resta la vostra arma migliore.

Cancro

Cari Cancro, il cielo vi invita a proteggere maggiormente il vostro spazio personale. Avete dato molto agli altri e ora avete bisogno di recuperare energie e concentrazione. Una questione domestica può richiedere qualche attenzione in più. In amore cercate soprattutto serenità, evitando discussioni inutili.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 6 settembre 2026), torna quella voglia di fare che vi rende irresistibili agli occhi degli altri. Potete ottenere attenzione per un progetto, un’idea o semplicemente per il modo in cui affrontate le responsabilità. Non trasformate però ogni confronto in una gara. Il cuore vuole passione, ma anche complicità.

Vergine

Cari Vergine, il vostro senso pratico vi aiuta a mettere a posto una situazione che da tempo vi occupa la mente. Potreste decidere di cambiare un metodo, un’abitudine o persino una priorità. È un passaggio utile per sentirvi più liberi. In amore, una persona vi dimostrerà con i fatti quanto tiene a voi.

Bilancia

Cari Bilancia, una giornata che può restituirvi leggerezza dopo un periodo particolarmente intenso. Un appuntamento o una proposta piacevole vi ricorda quanto sia importante coltivare anche ciò che non produce risultati immediati. Sul lavoro mantenete buoni rapporti con tutti. La sera favorisce incontri e sorrisi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete intuito qualcosa prima degli altri e ora potreste avere la conferma che il vostro istinto non sbagliava. Non serve però ostentare le vostre ragioni: lasciate che siano gli eventi a parlare. Una questione professionale può prendere una piega più favorevole. In amore, abbassare le difese sarà la vera conquista.

Sagittario

Cari Sagittario, il desiderio di partire, cambiare ambiente o semplicemente respirare aria nuova si fa sentire con forza. Una nuova prospettiva può arrivare grazie a una persona incontrata di recente. Sul lavoro non accontentatevi della prima soluzione. In amore siete pronti a vivere qualcosa di più intenso, purché non vi sentiate prigionieri.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il momento richiede attenzione alle questioni concrete, ma non dovete dimenticare ciò che vi rende felici. Una responsabilità può aumentare, portando però anche maggiore considerazione da parte degli altri. Evitate di portare il lavoro anche nei momenti di pausa. In amore, una presenza discreta può diventare molto importante.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 6 settembre 2026), una giornata ideale per cambiare prospettiva e guardare un problema da un’angolazione completamente diversa. La vostra creatività può trovare spazio in un progetto che sembrava destinato a rimanere fermo. Una persona del vostro ambiente potrebbe offrirvi un suggerimento prezioso. Nei sentimenti, sorprendere l’altro sarà più efficace che cercare troppe spiegazioni.

Pesci

Cari Pesci, la vostra sensibilità vi permette di capire ciò che gli altri non dicono, ma oggi dovrete evitare di interpretare ogni silenzio. Una questione personale può essere chiarita con poche parole, purché siano sincere. Dedicate più tempo a ciò che vi restituisce energia. In amore il cielo favorisce tenerezza e riconciliazioni.