Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 7 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, c’è movimento nel vostro cielo e potreste avvertire il bisogno di fare una scelta senza più guardare indietro. Un’occasione si presenta in modo discreto, quasi senza annunciarsi, ma merita attenzione. Il lavoro vi chiede coraggio e capacità di decidere. In amore torna il desiderio di vivere senza troppe cautele.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una giornata preziosa per ritrovare il valore delle piccole certezze. Potrebbe arrivare una risposta che aspettavate da tempo oppure un chiarimento su una questione materiale. Non fatevi condizionare da chi vi mette fretta. Nel cuore, la stabilità torna ad avere un sapore dolce.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle aprono finestre sul futuro e voi avete voglia di affacciarvi tutte insieme. Un’idea nata quasi per gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio. Fate attenzione soltanto a non promettere più di quanto riuscirete a mantenere. In amore una persona brillante può catturare la vostra attenzione.

Cancro

Cari Cancro, il passato torna a bussare, forse attraverso un ricordo, una telefonata o una persona che non sentivate da tempo. Non tutto ciò che ritorna deve necessariamente essere ripreso: ascoltate le emozioni e poi scegliete. Sul lavoro meglio non reagire alle provocazioni. La sera porta bisogno di intimità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 7 settembre 2026), il vostro fascino è evidente e qualcuno potrebbe accorgersene più del previsto. Una situazione sociale può aprire una porta anche sul piano professionale, soprattutto se saprete mostrarvi disponibili. Non sottovalutate il valore delle relazioni. In amore una scintilla può accendersi durante un momento apparentemente ordinario.

Vergine

Cari Vergine, state entrando in una fase nella quale alcune cose diventano finalmente più semplici. Un problema organizzativo può essere risolto con una scelta netta, senza ulteriori rinvii. Anche le finanze chiedono ordine, ma senza allarmismi. Nel rapporto di coppia cercate il piacere della normalità.

Bilancia

Cari Bilancia, avete davanti una giornata da vivere con maggiore apertura. Una persona potrebbe proporvi qualcosa di diverso dal solito e farvi scoprire un interesse inatteso. Sul lavoro una collaborazione può alleggerire un compito che avevate affrontato da soli. In amore lasciate che sia il sorriso a rompere il ghiaccio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una fase di riflessione sta per lasciare spazio all’azione. Avete compreso molto più di quanto abbiate lasciato vedere e ora potete utilizzare questa consapevolezza a vostro vantaggio. Una scelta professionale potrebbe diventare importante nei prossimi giorni. Il cuore, intanto, reclama autenticità.

Sagittario

Cari Sagittario, una notizia proveniente da lontano può accendere la vostra fantasia. Potrebbe trattarsi di un viaggio, di un progetto o semplicemente della possibilità di entrare in contatto con un ambiente nuovo. Non restate fermi per paura di sbagliare. In amore la curiosità può diventare il primo passo verso qualcosa di bello.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete davanti una giornata nella quale sarà importante distinguere ciò che è urgente da ciò che può aspettare. Una persona potrebbe chiedervi un consiglio e riconoscere la vostra capacità di vedere le cose con lucidità. Non caricatevi però di responsabilità che non vi appartengono. In amore, il tempo condiviso vale più di qualsiasi regalo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 7 settembre 2026), una piccola rivoluzione nelle abitudini può farvi sentire subito meglio. Non avete bisogno di cambiare vita, soltanto di recuperare qualcosa che vi appartiene e che avevate messo da parte. Un incontro stimolante può riaccendere una vecchia passione. In amore cercate qualcuno capace di comprendere anche i vostri silenzi.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi invita a fidarvi maggiormente delle sensazioni positive. Una persona può offrirvi un’occasione di confronto che vi aiuterà a vedere più chiaramente una questione personale. Sul lavoro non sottovalutate un’intuizione che arriva all’improvviso. Il cuore ha bisogno di dolcezza, ma anche di verità.