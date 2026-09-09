Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) mercoledì 9 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, gran voglia di recuperare terreno. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere qualcosa di importante se mostrate determinazione senza irrigidirvi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 settembre 2026), avete bisogno di ritrovare un po’ di ordine, soprattutto nelle questioni pratiche. Non è una giornata da grandi azzardi, ma da piccoli passi intelligenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata che può regalarvi una sorpresa attraverso una persona che non vedevate da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di accettare troppi incarichi contemporaneamente. In amore, una curiosità può trasformarsi in attrazione.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di chiudere una parentesi e di smettere di tornare continuamente sulle stesse domande. Per quanto riguarda il lavoro, una responsabilità può pesare meno se imparate a condividerla. Una presenza discreta si rivelerà più importante di molte parole.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 settembre 2026), il vostro desiderio di affermazione cresce e settembre può diventare un mese importante per rimettervi al centro. Non abbiate paura di chiedere ciò che pensate di meritare.

VERGINE

Cari Vergine, state attraversando una fase nella quale anche un dettaglio può fare la differenza. Avete il vantaggio di sapere esattamente cosa volete, ma non pretendete che tutti seguano il vostro stesso ritmo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il vostro desiderio di affermazione cresce.