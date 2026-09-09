Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 9 settembre 2026
Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) mercoledì 9 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.
Cari Ariete, gran voglia di recuperare terreno. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere qualcosa di importante se mostrate determinazione senza irrigidirvi.
Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 settembre 2026), avete bisogno di ritrovare un po’ di ordine, soprattutto nelle questioni pratiche. Non è una giornata da grandi azzardi, ma da piccoli passi intelligenti.
Cari Gemelli, una giornata che può regalarvi una sorpresa attraverso una persona che non vedevate da tempo. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di accettare troppi incarichi contemporaneamente. In amore, una curiosità può trasformarsi in attrazione.
Cari Cancro, avete bisogno di chiudere una parentesi e di smettere di tornare continuamente sulle stesse domande. Per quanto riguarda il lavoro, una responsabilità può pesare meno se imparate a condividerla. Una presenza discreta si rivelerà più importante di molte parole.
Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 settembre 2026), il vostro desiderio di affermazione cresce e settembre può diventare un mese importante per rimettervi al centro. Non abbiate paura di chiedere ciò che pensate di meritare.
Cari Vergine, state attraversando una fase nella quale anche un dettaglio può fare la differenza. Avete il vantaggio di sapere esattamente cosa volete, ma non pretendete che tutti seguano il vostro stesso ritmo.
Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il vostro desiderio di affermazione cresce.