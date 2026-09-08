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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 9 settembre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 9 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 9 settembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il mese di settembre sta entrando sempre più nel vivo: avete una gran voglia di recuperare terreno. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere qualcosa di importante se mostrate determinazione senza irrigidirvi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 9 settembre 2026), avete bisogno di ritrovare un po’ di ordine, soprattutto nelle questioni pratiche. Non è una giornata da grandi azzardi, ma da piccoli passi intelligenti. Nei sentimenti cercate tranquillità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, il confronto con gli altri sarà particolarmente stimolante. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di accettare troppi incarichi contemporaneamente. Una curiosità può trasformarsi in attrazione.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di chiudere una parentesi e di smettere di tornare continuamente sulle stesse domande. Per quanto riguarda il lavoro, una responsabilità può pesare meno se imparate a condividerla.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 9 settembre 2026), il vostro desiderio di affermazione cresce e settembre può diventare un mese importante per rimettervi al centro. Non abbiate paura di chiedere ciò che pensate di meritare.

VERGINE

Cari Vergine, state attraversando una fase nella quale anche un dettaglio può fare la differenza. Avete il vantaggio di sapere esattamente cosa volete, ma non pretendete che tutti seguano il vostro stesso ritmo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il vostro desiderio di affermazione cresce enormemente.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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