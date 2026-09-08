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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 8 settembre 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 8 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 8 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, c’è una porta che si apre, ma per attraversarla dovrete lasciare alle spalle qualche vecchia esitazione. Le prossime ore possono essere importanti per un accordo, una decisione o un progetto che riguarda il lavoro. Non bruciate le tappe, ma nemmeno lasciate che la prudenza diventi paura. In amore il cielo accende una passione che avevate tenuto nascosta.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il ritmo rallenta quanto basta per permettervi di assaporare meglio ciò che avete conquistato. Una persona potrebbe riconoscere il valore del vostro impegno con un gesto concreto. Le questioni finanziarie vanno affrontate con buon senso, senza lasciarsi tentare dagli eccessi. Una serata intima può restituire dolcezza al rapporto di coppia.

Gemelli 

Cari Gemelli, le stelle vi portano notizie, messaggi e possibilità di confronto. Una persona lontana potrebbe tornare improvvisamente nei vostri pensieri o nella vostra vita. È un buon momento per mettere in circolo un’idea che finora avevate custodito soltanto per voi. Nei sentimenti, attenzione alle parole dette di fretta.

Cancro

Cari Cancro, il passato può riaffacciarsi, ma questa volta siete voi a decidere quanto spazio concedergli. Una questione emotiva che sembrava complicata può essere osservata con maggiore distacco. Sul lavoro non abbiate timore di delegare una parte delle responsabilità. In amore, un gesto di fiducia può ricostruire una vicinanza preziosa.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 8 settembre 2026), la vostra luce torna a farsi vedere anche da chi ultimamente sembrava distratto. Una buona occasione può arrivare attraverso un ambiente nuovo o una conoscenza recente. Siate generosi con le vostre idee, ma scegliete con attenzione a chi affidarle. In amore non c’è bisogno di inseguire: oggi siete voi ad attirare gli sguardi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI 
Vergine

Cari Vergine, una giornata ideale per sistemare ciò che è rimasto in sospeso e prepararvi a una fase più dinamica. Un documento, una risposta o un appuntamento possono sbloccare una questione importante. La vostra precisione sarà un’alleata, purché non diventi rigidità. Nel cuore, lasciate spazio anche all’imprevisto.

Bilancia

Cari Bilancia, una persona potrebbe chiedervi di prendere una posizione e non sarà facile restare neutrali. È arrivato il momento di scegliere ciò che vi fa stare bene, anche a costo di deludere qualcuno. Una collaborazione può rivelarsi molto utile sul piano professionale. In amore, la sincerità apre una strada nuova.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete un’intensità particolare negli occhi e nelle parole, e oggi sarà difficile nascondere ciò che provate. Una questione di lavoro può richiedere una trattativa delicata: non scoprite subito tutte le vostre carte. Sul piano personale, invece, la trasparenza sarà la scelta vincente. Una notte speciale può nascere da un incontro inatteso.

Sagittario

Cari Sagittario, una nuova curiosità vi porta verso qualcosa che potrebbe diventare una passione. Potrebbe riguardare un viaggio, uno studio, una persona o semplicemente un ambiente mai frequentato prima. Il lavoro beneficia del vostro entusiasmo, ma ricordate di mantenere una direzione precisa. In amore avete voglia di sentirvi liberi e compresi.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, un risultato comincia a prendere forma e vi dimostra che la costanza, alla fine, paga. Potreste ricevere una conferma importante oppure vedere riconosciuto un merito che avevate dato per scontato. Non trasformate però il successo in un’altra fonte di pressione. Il cuore vi chiede tempo, ascolto e una presenza autentica.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 8 settembre 2026), una giornata in cui una coincidenza potrebbe avere un significato più grande del previsto. Un incontro casuale, una frase o una proposta possono suggerirvi una strada nuova. Siete pronti a cambiare idea su qualcosa che credevate definitivo. In amore, lasciate che sia la curiosità a guidarvi.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi regala una sensibilità particolarmente intensa, ma anche la possibilità di trasformarla in creatività. Una situazione che vi sembrava confusa può diventare più leggibile se smettete di ascoltare troppe opinioni esterne. Prendetevi cura dei vostri ritmi e delle vostre energie. In amore, una parola affettuosa può arrivare proprio quando ne avete bisogno.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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