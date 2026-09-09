Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 9 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni diventano protagoniste e vi chiedono di essere più diretti. Anche nel lavoro un confronto franco può migliorare una collaborazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 settembre 2026), una giornata da vivere con gli occhi aperti. Un’intuizione vi aiuterà a capire di chi potete fidarvi. In amore cresce il desiderio di qualcosa di autentico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, torna la voglia di guardare oltre il solito orizzonte e questo può farvi bene. Per quanto riguarda il lavoro, non abbiate paura di uscire dalla strada più comoda.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata utile per fare il punto e capire quanto siete cambiati rispetto a qualche mese fa. Evitate di disperdere energie in discussioni che non portano risultati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 settembre 2026), una novità può arrivare attraverso la tecnologia, il lavoro o una rete di conoscenze e offrirvi una prospettiva completamente diversa. Una scelta originale può diventare anche molto utile.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi invita a recuperare fiducia nelle vostre possibilità. Per quanto riguarda il lavoro, chiedete spiegazioni quando qualcosa non vi convince, senza costruire scenari nella vostra testa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cielo vi invita a recuperare fiducia nelle vostre possibilità.