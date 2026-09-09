Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 9 settembre 2026
Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 9 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 9 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, le relazioni diventano protagoniste e vi chiedono di essere più diretti. Anche nel lavoro un confronto franco può migliorare una collaborazione.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 settembre 2026), una giornata da vivere con gli occhi aperti. Un’intuizione vi aiuterà a capire di chi potete fidarvi. In amore cresce il desiderio di qualcosa di autentico.
Cari Sagittario, torna la voglia di guardare oltre il solito orizzonte e questo può farvi bene. Per quanto riguarda il lavoro, non abbiate paura di uscire dalla strada più comoda.
Cari Capricorno, una giornata utile per fare il punto e capire quanto siete cambiati rispetto a qualche mese fa. Evitate di disperdere energie in discussioni che non portano risultati.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 9 settembre 2026), una novità può arrivare attraverso la tecnologia, il lavoro o una rete di conoscenze e offrirvi una prospettiva completamente diversa. Una scelta originale può diventare anche molto utile.
Cari Pesci, il cielo vi invita a recuperare fiducia nelle vostre possibilità. Per quanto riguarda il lavoro, chiedete spiegazioni quando qualcosa non vi convince, senza costruire scenari nella vostra testa.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: il cielo vi invita a recuperare fiducia nelle vostre possibilità.