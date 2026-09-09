Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 9 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi invita a guardare lontano, oltre una questione che negli ultimi giorni vi ha occupato troppo la mente. Potrebbe arrivare un’occasione che richiede coraggio, ma anche la capacità di scegliere senza esitazioni. Nel lavoro lasciate spazio a una nuova strategia. In amore una certezza può nascere proprio da un gesto inatteso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tempo di recuperare il gusto delle cose semplici e di non pretendere risposte immediate da ogni situazione. Un progetto concreto comincia a mostrare segnali incoraggianti, anche se i risultati definitivi richiederanno ancora un po’ di pazienza. Una spesa va valutata con attenzione. Il cuore, invece, cerca calore e stabilità.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata piena di movimento, incontri e pensieri che si accavallano. Potreste ricevere una proposta curiosa oppure imbattervi in un’occasione che non avevate messo in conto. La vostra capacità di comunicare sarà preziosa anche negli affari. In amore, una conversazione notturna potrebbe lasciare il segno.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di ritrovare un angolo di tranquillità nel quale ascoltare voi stessi. Una questione familiare può richiedere diplomazia, ma non dovete necessariamente essere voi a risolvere tutto. Sul lavoro procedete con ordine e senza lasciarvi distrarre. Nei sentimenti cercate una presenza capace di darvi sicurezza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 9 settembre 2026), il vostro cielo acquista intensità e vi rende particolarmente determinati. Un’occasione per mettervi in mostra può arrivare attraverso un progetto collettivo o una persona influente. Non abbiate paura di chiedere ciò che ritenete giusto. In amore il magnetismo aumenta e anche una situazione apparentemente tranquilla può accendersi.

Vergine

Cari Vergine, state entrando in una fase nella quale diventa più facile distinguere le priorità. Una questione pratica può essere finalmente archiviata, liberando spazio per un obiettivo nuovo. Non abbiate paura di cambiare metodo se quello attuale vi sta consumando troppe energie. In amore, meno ragionamenti e più presenza.

Bilancia

Cari Bilancia, una giornata favorevole per ritrovare il piacere della compagnia. Potreste essere coinvolti in un’occasione sociale che vi porta anche un contatto utile per il futuro. Sul lavoro non sottovalutate la forza delle alleanze. Il cuore chiede leggerezza: lasciate entrare nella vostra vita ciò che vi fa sorridere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete attraversato un periodo di osservazione e ora qualcosa vi spinge finalmente a prendere posizione. Una scelta professionale potrebbe rivelarsi più importante di quanto sembri oggi. Evitate di raccontare i vostri piani a chiunque: un po’ di riservatezza vi proteggerà. In amore, una verità detta al momento giusto può cambiare tutto.

Sagittario

Cari Sagittario, l’orizzonte torna protagonista: avete voglia di partire, imparare, esplorare qualcosa che non conoscete. Anche una piccola novità nella routine può restituirvi entusiasmo. Sul lavoro una soluzione originale può distinguervi dagli altri. In amore non cercate garanzie prima ancora di aver vissuto l’emozione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il momento vi chiede di fare una pausa e osservare ciò che avete costruito. Potreste rendervi conto che un obiettivo raggiunto non vi soddisfa più come un tempo. Non è un fallimento, ma un segnale di crescita. Nei sentimenti lasciate cadere la corazza e permettete a qualcuno di avvicinarsi davvero.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 9 settembre 2026), una notizia può modificare un programma e, curiosamente, portarvi proprio dove avevate bisogno di essere. Siete favoriti nei rapporti con persone nuove e nelle attività che richiedono inventiva. Una vostra intuizione può diventare una proposta concreta. In amore la sorpresa sarà più importante delle aspettative.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi invita a fare pace con un’incertezza che non può essere eliminata completamente. Non avete bisogno di conoscere ogni dettaglio del futuro per compiere il prossimo passo. Una persona può offrirvi un aiuto prezioso, se avrete il coraggio di chiederlo. In amore tornano sensibilità e desiderio di vicinanza.