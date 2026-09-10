Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 11 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 11 settembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete davanti una giornata che può restituirvi fiducia in una scelta fatta recentemente. Non serve avere già tutte le risposte: sarà sufficiente capire quale deve essere il prossimo passo. Nel lavoro potreste accorgervi che una vostra qualità viene apprezzata più di quanto pensavate. In amore, attenzione a non trasformare un bisogno di attenzioni in una pretesa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 11 settembre 2026), una questione che riguarda il vostro equilibrio personale merita più spazio del solito. Avete forse dedicato troppe energie alle necessità pratiche e ora sentite il bisogno di recuperare qualcosa per voi. Una piccola occasione può migliorare l’organizzazione delle prossime settimane. In amore cercate meno rassicurazioni e più momenti condivisi.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata porta una serie di stimoli che possono riaccendere un interesse rimasto a lungo in secondo piano. Una conversazione potrebbe aprirvi una strada che non avevate considerato, anche in ambito professionale. Cercate però di distinguere le opportunità vere dalle semplici distrazioni. Nei sentimenti, una persona potrebbe incuriosirvi proprio perché non assomiglia alle vostre aspettative.

CANCRO

Cari Cancro, è arrivato il momento di occuparvi di una questione personale che avete continuato a rimandare. Farlo vi permetterà di sentirvi più leggeri e di recuperare energie. Sul lavoro non lasciate che l’emotività influenzi una decisione importante. In amore avete bisogno di qualcuno che sappia ascoltare senza giudicare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 11 settembre 2026), la vostra determinazione può fare la differenza in una situazione nella quale altri stanno ancora esitando. Potreste ricevere un incarico o una proposta che vi mette alla prova, ma che può anche aumentare il vostro prestigio. Non abbiate paura delle responsabilità, purché siano accompagnate da un adeguato riconoscimento. In amore siete più esigenti: scegliete chi sa starvi accanto senza competere con voi.

VERGINE

Cari Vergine, una giornata adatta a occuparvi di ciò che avete trascurato per troppo tempo. Un problema pratico può essere risolto con una soluzione meno complicata di quanto immaginavate. Evitate però di trasformare ogni impegno in un obbligo. Il cuore ha bisogno di leggerezza e di qualche momento vissuto senza programmi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: è arrivato il momento di occuparvi di una questione personale che avete continuato a rimandare