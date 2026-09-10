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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 10 settembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 10 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 10 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una persona potrebbe aiutarvi a vedere con occhi diversi una questione che vi sembrava già definita. È il momento di uscire da una posizione troppo prudente e dichiarare ciò che volete davvero. Nel lavoro una collaborazione può diventare più proficua del previsto. In amore, il dialogo riporta equilibrio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 10 settembre 2026), state attraversando un passaggio importante e oggi potreste comprendere meglio quale parte del passato non ha più motivo di seguirvi. Una decisione economica o professionale va ponderata, ma non rimandata all’infinito. Avete una buona capacità di intuire le intenzioni altrui. In amore, scegliete la sincerità anche quando mette un po’ a nudo.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di cambiare scenario è forte e può tradursi in qualcosa di concreto: un viaggio, un corso, un nuovo progetto o semplicemente una diversa organizzazione delle vostre giornate. Le idee non vi mancano, ora serve scegliere quella che merita davvero attenzione. Sul lavoro osate proporre una soluzione originale. In amore torna il desiderio di condividere avventure.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione che avete affrontato con grande pazienza comincia a dare qualche risultato. Potreste ricevere un riconoscimento oppure capire che una vostra scelta recente era più lungimirante di quanto sembrasse. Non sacrificate però ogni momento libero al dovere. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può cambiare il rapporto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 10 settembre 2026), una giornata vivace, nella quale un’intuizione potrebbe arrivare proprio mentre vi state occupando di tutt’altro. Prendete nota delle idee interessanti e provate a trasformarne almeno una in qualcosa di concreto. Un contatto può rivelarsi prezioso per un progetto futuro. Nei sentimenti avete bisogno di stimoli nuovi e di una relazione che lasci respirare entrambi.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi invita a fare una scelta basata più sulla realtà che sulle paure. Una situazione che avete immaginato difficile potrebbe rivelarsi molto più gestibile del previsto. Chiedere aiuto non sarà un segno di debolezza, soprattutto sul lavoro. In amore cercate gesti autentici e persone capaci di esserci davvero.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 10 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: una persona potrebbe aiutarvi a vedere con occhi diversi una questione che vi sembrava già definita.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 7-13 SETTEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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