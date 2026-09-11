Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:21
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 11 settembre 2026

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 11 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) venerdì 11 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete davanti una giornata che può restituirvi fiducia in una scelta fatta recentemente. Non serve avere già tutte le risposte: sarà sufficiente capire quale deve essere il prossimo passo. Nel lavoro potreste accorgervi che una vostra qualità viene apprezzata più di quanto pensavate. In amore, attenzione a non trasformare un bisogno di attenzioni in una pretesa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 11 settembre 2026), una questione che riguarda il vostro equilibrio personale merita più spazio del solito. Avete forse dedicato troppe energie alle necessità pratiche e ora sentite il bisogno di recuperare qualcosa per voi. Una piccola occasione può migliorare l’organizzazione delle prossime settimane. In amore cercate meno rassicurazioni e più momenti condivisi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata porta una serie di stimoli che possono riaccendere un interesse rimasto a lungo in secondo piano. Una conversazione potrebbe aprirvi una strada che non avevate considerato, anche in ambito professionale. Cercate però di distinguere le opportunità vere dalle semplici distrazioni. Nei sentimenti, una persona potrebbe incuriosirvi proprio perché non assomiglia alle vostre aspettative.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
CANCRO

Cari Cancro, è arrivato il momento di occuparvi di una questione personale che avete continuato a rimandare. Farlo vi permetterà di sentirvi più leggeri e di recuperare energie. Sul lavoro non lasciate che l’emotività influenzi una decisione importante. In amore avete bisogno di qualcuno che sappia ascoltare senza giudicare.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
oroscopo paolo fox oggi
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 11 settembre 2026), la vostra determinazione può fare la differenza in una situazione nella quale altri stanno ancora esitando. Potreste ricevere un incarico o una proposta che vi mette alla prova, ma che può anche aumentare il vostro prestigio. Non abbiate paura delle responsabilità, purché siano accompagnate da un adeguato riconoscimento. In amore siete più esigenti: scegliete chi sa starvi accanto senza competere con voi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, una giornata adatta a occuparvi di ciò che avete trascurato per troppo tempo. Un problema pratico può essere risolto con una soluzione meno complicata di quanto immaginavate. Evitate però di trasformare ogni impegno in un obbligo. Il cuore ha bisogno di leggerezza e di qualche momento vissuto senza programmi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: è arrivato il momento di occuparvi di una questione personale che avete continuato a rimandare.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 7-13 SETTEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 11 settembre 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 11 settembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 11 settembre 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 11 settembre 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 11 settembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 11 settembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 11 settembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 10 settembre 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 10 settembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 10 settembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 10 settembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 10 settembre 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 9 settembre 2026: le previsioni segno per segno
Ricerca