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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 13 settembre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 13 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 13 settembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, possibile un cambiamento nella vita quotidiana, un progetto oppure una scelta personale all’orizzonte. Per quanto riguarda il lavoro, fate bene a mostrarvi disponibili, ma senza accettare incarichi che non vi spettano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 13 settembre 2026), una questione pratica torna al centro della vostra attenzione. È importante non farvi condizionare da chi vede soltanto gli aspetti negativi. Nei sentimenti cercate stabilità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, una telefonata o un incontro può rivelarsi utile per un progetto che avete in mente. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non mancano. Dovete evitare di cambiare continuamente direzione.

CANCRO

Cari Cancro, state recuperando una maggiore consapevolezza dei vostri bisogni. Non abbiate paura di mettere qualche limite, soprattutto nei rapporti personali.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 13 settembre 2026), la voglia di ottenere risultati torna protagonista e vi permette di affrontare anche un impegno che avevate giudicato troppo pesante. Il vostro entusiasmo convince più delle pressioni.

VERGINE

Cari Vergine, avete probabilmente lasciato troppe cose aperte e ora sentite il bisogno di chiudere qualche parentesi. Una scelta organizzativa può semplificarvi la vita nelle prossime settimane.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata utile per recuperare la concentrazione.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
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