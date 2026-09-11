Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 12 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 12 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro equilibrio viene messo alla prova da una richiesta o da una decisione che coinvolge anche altre persone. Questa volta sarà importante esprimere chiaramente il vostro punto di vista. Un confronto professionale può essere più produttivo del previsto. In amore, una persona vi dimostra affetto in un modo che forse non vi aspettavate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 12 settembre 2026), una giornata nella quale l’intuito può aiutarvi a evitare una scelta poco conveniente. Non abbiate fretta di mostrare tutte le vostre intenzioni: alcune strategie hanno bisogno di rimanere private ancora per un po’. Una questione economica può essere gestita con maggiore freddezza. In amore, però, il momento richiede sincerità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di progettare qualcosa di nuovo è forte e potrebbe diventare il motore di una decisione importante. Un viaggio, un’esperienza diversa o un nuovo interesse possono offrirvi stimoli preziosi. Sul lavoro siete convincenti quando proponete una visione più ampia. In amore non accontentatevi di una relazione che vi fa sentire limitati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete bisogno di riconoscere il valore di ciò che avete già fatto, invece di pensare continuamente al prossimo traguardo. Una questione professionale può darvi soddisfazione, soprattutto se negli ultimi tempi avete lavorato senza ricevere abbastanza riscontri. Evitate però di trasformare ogni obiettivo in una prova da superare. In amore lasciate emergere una parte più affettuosa di voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 12 settembre 2026), una soluzione originale può arrivare mentre siete impegnati in qualcosa di completamente diverso. Tenete aperte le possibilità, perché una conoscenza o una proposta potrebbe cambiare le vostre prospettive. Sul lavoro è il momento di valorizzare ciò che vi rende diversi dagli altri. In amore avete bisogno di complicità mentale e di libertà.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi invita a non confondere la sensibilità con la fragilità. Una questione che vi ha preoccupato può essere affrontata con maggiore serenità, soprattutto se smettete di immaginare il peggio. Sul lavoro una persona può offrirvi un aiuto concreto. In amore cercate un rapporto nel quale non dobbiate continuamente chiedervi quanto valete.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: una soluzione originale può arrivare mentre siete impegnati in qualcosa di completamente diverso.