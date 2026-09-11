Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo di settembre vi invita a guardare con maggiore fiducia alle prossime settimane. Una questione che sembrava complicata può essere affrontata con una decisione semplice e finalmente liberatoria. Sul lavoro non aspettate il momento perfetto: iniziate. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto molto più eloquente delle parole.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata porta attenzione alle vostre sicurezze, ma anche al desiderio di costruire qualcosa di nuovo. Un cambiamento nell’organizzazione quotidiana può restituirvi tempo e serenità. Evitate soltanto di spendere per compensare una momentanea insoddisfazione. Nel cuore, una presenza affidabile vi farà sentire esattamente dove dovete essere.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle favoriscono gli incontri e tutto ciò che nasce quasi per caso. Una conversazione può condurvi verso un ambiente diverso dal solito e regalarvi un’opportunità inattesa. Sul lavoro fate parlare la vostra creatività, senza cercare subito l’approvazione di tutti. In amore lasciatevi incuriosire da ciò che ancora non conoscete.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di selezionare meglio le vostre battaglie. Una situazione che vi ha assorbito molte energie può essere ridimensionata se smettete di voler controllare ogni dettaglio. Anche in famiglia sarà utile lasciare agli altri le loro responsabilità. In amore cercate un rifugio, non un’altra fonte di tensione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 settembre 2026), il vostro momento continua a crescere e oggi potreste accorgervene attraverso una piccola conferma. Qualcuno prende sul serio una vostra proposta o riconosce una capacità che avete dimostrato nel tempo. Non abbiate paura di occupare il posto che vi spetta. Nel rapporto di coppia torna una bella intensità.

Vergine

Cari Vergine, una giornata adatta alle decisioni concrete e alle scelte che riguardano il futuro. Potreste scoprire che una rinuncia fatta tempo fa vi ha lasciato più liberi di quanto pensavate. Organizzazione e pazienza saranno preziose sul lavoro. In amore, però, non trasformate la prudenza in distanza.

Bilancia

Cari Bilancia, un incontro può cambiare il vostro punto di vista su una questione che sembrava già definita. Siete chiamati a scegliere con maggiore libertà, senza preoccuparvi continuamente delle aspettative altrui. Sul lavoro una collaborazione può diventare più stretta. Il cuore torna a desiderare emozioni vere, senza mezze misure.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, c’è qualcosa che state intuendo e che presto potrebbe trovare una conferma. Non abbiate fretta di parlare: osservare ancora un po’ vi permetterà di muovervi nel modo migliore. Una questione professionale può essere gestita con abilità diplomatica. In amore, invece, è arrivato il momento di smettere di nascondere ciò che provate.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo apre una finestra sul cambiamento e voi avete già voglia di attraversarla. Un programma futuro, un viaggio o un progetto personale può tornare al centro dei vostri pensieri. Anche una nuova conoscenza potrebbe ampliare i vostri orizzonti. In amore la spontaneità sarà il vostro punto di forza.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una fase impegnativa vi ha insegnato a riconoscere meglio ciò che conta davvero. Ora potete eliminare qualche peso inutile e concentrarvi su un obiettivo più importante. Un risultato professionale potrebbe arrivare grazie alla vostra costanza. Nei sentimenti, lasciate che qualcuno vi dimostri affetto senza doverlo meritare ogni volta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 settembre 2026), una giornata piena di idee e di collegamenti interessanti. Potreste vedere una possibilità dove gli altri vedono soltanto un problema, e questa capacità sarà preziosa. Un contatto professionale merita di essere coltivato. In amore, qualcosa di insolito potrebbe diventare sorprendentemente coinvolgente.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi porta verso una maggiore consapevolezza di ciò che desiderate. Non dovete più giustificare ogni vostra scelta: alcune decisioni appartengono soltanto a voi. Una persona può offrirvi un sostegno concreto in un momento importante. In amore cercate profondità e non abbiate paura di chiedere sincerità.