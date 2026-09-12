Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 12 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) sabato 12 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete davanti una giornata che vi spinge a prendere sul serio un desiderio che finora avete considerato secondario. Potrebbe riguardare un cambiamento nella vita quotidiana, un progetto oppure una scelta personale. Sul lavoro fate bene a mostrarvi disponibili, ma senza accettare incarichi che non vi spettano. In amore avete bisogno di sentirvi liberi di esprimere quello che provate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 12 settembre 2026), una questione pratica torna al centro della vostra attenzione e questa volta potreste trovare il modo di risolverla definitivamente. È importante non farvi condizionare da chi vede soltanto gli aspetti negativi. Le finanze richiedono un po’ di prudenza, soprattutto nelle spese non necessarie. Nei sentimenti cercate stabilità, ma anche qualche momento di leggerezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, le vostre giornate sono spesso piene di stimoli, ma oggi sarà importante scegliere quali seguire davvero. Una telefonata o un incontro può rivelarsi utile per un progetto che avete in mente. Sul lavoro le idee non mancano, mentre dovete evitare di cambiare continuamente direzione. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento più diretto del previsto.

CANCRO

Cari Cancro, state recuperando una maggiore consapevolezza dei vostri bisogni. Una situazione che avete sopportato per senso del dovere può essere finalmente affrontata in maniera diversa. Non abbiate paura di mettere qualche limite, soprattutto nei rapporti personali. In amore il dialogo può riportare tranquillità dove negli ultimi tempi c’era stata qualche incomprensione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 12 settembre 2026), la voglia di ottenere risultati torna protagonista e vi permette di affrontare anche un impegno che avevate giudicato troppo pesante. Potreste ricevere una proposta interessante, ma prima di dire sì valutate bene tempi e responsabilità. Il vostro entusiasmo convince più delle pressioni. In amore siete pronti a vivere emozioni intense, soprattutto se smettete di controllare tutto.

VERGINE

Cari Vergine, una giornata utile per recuperare tempo e concentrazione. Avete probabilmente lasciato troppe cose aperte e ora sentite il bisogno di chiudere qualche parentesi. Una scelta organizzativa può semplificarvi la vita nelle prossime settimane. In amore, invece, provate a non cercare sempre una spiegazione razionale a ciò che sentite.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: una giornata utile per recuperare tempo e concentrazione.