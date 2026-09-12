Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 12 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 12 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, il cielo vi invita a non accontentarvi di una risposta a metà. C’è un desiderio che torna a farsi sentire e potrebbe diventare il punto di partenza per una decisione importante. Nel lavoro una trattativa richiede fermezza, ma anche la capacità di ascoltare. In amore lasciate spazio a una sorpresa: non tutto deve essere previsto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una giornata da dedicare alle cose che danno stabilità e che vi permettono di guardare avanti senza affanni. Un piccolo risultato concreto può restituirvi fiducia in un progetto che procedeva lentamente. Evitate di spendere energie per convincere chi non vuole capire. Nel cuore cercate una vicinanza semplice, fatta di presenza e complicità.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle muovono le acque della comunicazione e possono portarvi una notizia interessante. Un contatto potrebbe riaprire una possibilità che avevate considerato chiusa. Siate pronti a cambiare programma se arriva un’occasione migliore. In amore una battuta, uno sguardo o una conversazione leggera possono accendere qualcosa.

Cancro

Cari Cancro, il cielo vi chiede di fare una selezione: non tutte le persone e non tutte le questioni meritano la stessa parte delle vostre energie. Una faccenda familiare può essere affrontata con maggiore serenità se evitate di assumervi ogni responsabilità. Sul lavoro fidatevi della vostra esperienza. In amore cercate un luogo emotivo nel quale poter essere semplicemente voi stessi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 12 settembre 2026), la vostra presenza si fa sentire e qualcuno potrebbe affidarsi proprio alla vostra capacità di prendere decisioni. Una situazione professionale può portarvi davanti a un bivio: scegliete ciò che vi offre crescita, non soltanto visibilità. Il cielo sostiene le iniziative personali. In amore, un incontro può avere un’intensità maggiore di quella che immaginavate.

Vergine

Cari Vergine, avete davanti una giornata preziosa per correggere la rotta senza mettere in discussione tutto ciò che avete costruito. Una questione pratica può essere risolta con una soluzione semplice e definitiva. Non lasciate che il perfezionismo vi faccia perdere un’occasione. Nel cuore, qualcuno potrebbe avvicinarsi proprio perché percepisce la vostra autenticità.

Bilancia

Cari Bilancia, una scelta rimasta sospesa torna a chiedere una risposta. Potreste scoprire che la strada migliore non è quella che accontenta tutti, ma quella che vi restituisce equilibrio. Sul lavoro una collaborazione può assumere una forma nuova. In amore è tempo di parlare con il cuore, senza preparare prima ogni frase.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete attraversato una fase di osservazione e ora il cielo vi invita a muovere una pedina. Una proposta o un cambiamento può richiedere discrezione, soprattutto all’inizio. La vostra capacità di aspettare il momento giusto sarà decisiva. In amore, però, non aspettate troppo: chi vi è vicino ha bisogno di capire cosa provate.

Sagittario

Cari Sagittario, un desiderio di libertà torna prepotente e vi spinge verso nuovi ambienti. Una piccola partenza, un progetto o una nuova attività possono restituirvi entusiasmo. Fate attenzione a non dire sì a tutto: anche la libertà ha bisogno di una direzione. In amore il cielo premia chi sa vivere il presente.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il lavoro continua a chiedere impegno, ma oggi potreste capire che non tutto dipende dalla vostra capacità di resistere. Delegare, chiedere collaborazione o cambiare metodo può essere una scelta di forza. Un risultato si avvicina. In amore, concedetevi il lusso di non essere sempre quello che ha tutto sotto controllo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 12 settembre 2026), una coincidenza potrebbe farvi incontrare una persona o un’idea destinata a lasciare una traccia. Siete in una fase creativa e sarebbe un peccato soffocare l’intuizione con troppi dubbi. Una novità professionale merita attenzione, anche se ancora non offre tutte le garanzie. In amore, lasciate che la curiosità faccia il primo passo.

Pesci

Cari Pesci, il cielo vi accompagna verso una maggiore chiarezza interiore. Una situazione che vi ha fatto dubitare delle vostre capacità può essere osservata finalmente con occhi diversi. Non sottovalutate il valore di un consiglio sincero. In amore avete bisogno di profondità, ma anche della tranquillità necessaria per fidarvi.