Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 13 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) domenica 13 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, date spazio ai vostri desideri, anche se sono di cambiamento. Per quanto riguarda il lavoro, fate bene a mostrarvi disponibili, ma senza accettare incarichi che non vi spettano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 13 settembre 2026), una questione pratica torna al centro della vostra attenzione. È importante non farvi condizionare da chi vede soltanto gli aspetti negativi. Nei sentimenti cercate stabilità.

GEMELLI

Cari Gemelli, una telefonata o un incontro può rivelarsi utile per un progetto che avete in mente. Capitolo lavoro: le idee non mancano. In amore, una persona potrebbe sorprendervi…

CANCRO

Cari Cancro, state recuperando una maggiore consapevolezza dei vostri bisogni. Non abbiate paura di mettere qualche limite, soprattutto nei rapporti personali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 13 settembre 2026), la voglia di ottenere risultati torna protagonista e vi permette di affrontare anche un impegno che avevate giudicato troppo pesante. Il vostro entusiasmo convince più delle pressioni.

VERGINE

Cari Vergine, giornata utile per recuperare tempo e concentrazione. Avete probabilmente lasciato troppe cose aperte e ora sentite il bisogno di chiudere qualche parentesi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata utile per recuperare la concentrazione.