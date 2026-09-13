Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 13 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 13 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il vostro equilibrio viene messo alla prova. Un confronto professionale può essere più produttivo del previsto. In amore, c’è una sorpresa: una persona vi dimostra affetto…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 13 settembre 2026), una giornata nella quale l’intuito può aiutarvi a evitare una scelta poco conveniente. Una questione economica può essere gestita con maggiore freddezza rispetto al solito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di progettare qualcosa di nuovo è forte. Per quanto riguarda il lavoro, siete convincenti quando proponete una visione più ampia. In amore non accontentatevi di una relazione che vi fa sentire limitati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una questione lavorativa può darvi soddisfazione, soprattutto se negli ultimi tempi avete lavorato senza ricevere abbastanza riscontri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 13 settembre 2026), una soluzione originale può arrivare mentre siete impegnati in qualcosa di completamente diverso. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di valorizzare ciò che vi rende diversi dagli altri.

PESCI

Cari Pesci, il cielo vi invita a non confondere la sensibilità con la fragilità. Per quanto riguarda il lavoro, una persona può offrirvi un aiuto concreto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: una soluzione originale può arrivare da un momento all’altro.