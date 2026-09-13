Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 13 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, una nuova energia vi accompagna e vi spinge a recuperare un progetto che avevate messo da parte. Potrebbe essere proprio il momento giusto per dargli una forma concreta. Le occasioni professionali arrivano quando siete disposti a rischiare qualcosa. In amore, il desiderio di vivere emozioni forti torna protagonista.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il tempo è dalla vostra parte, soprattutto se state costruendo qualcosa destinato a durare. Una persona può darvi una conferma che aspettavate da tempo. Sul piano pratico non fatevi attirare da soluzioni troppo facili. La vita affettiva chiede invece morbidezza e qualche concessione in più.

Gemelli

Cari Gemelli, un messaggio può aprire una porta che non sapevate nemmeno di avere davanti. Le vostre parole oggi hanno un peso particolare e possono convincere anche chi era inizialmente scettico. Buone prospettive per chi deve sostenere un colloquio o presentare un’idea. In amore, attenzione a non confondere gioco e sentimento.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende più sensibili alle atmosfere e alle persone che vi circondano. Una sensazione apparentemente vaga può aiutarvi a evitare una situazione poco conveniente. Non fate però del sospetto una regola di vita. In amore, una serata tranquilla può rivelarsi più preziosa di qualsiasi grande programma.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 13 settembre 2026), c’è un riflettore acceso sul vostro segno e sarebbe un peccato nascondervi proprio adesso. Una proposta può mettervi davanti a una responsabilità nuova, ma anche a una possibilità di crescita. Dimostrate ciò che sapete fare senza cercare confronti. Il cuore vive una fase passionale e generosa.

Vergine

Cari Vergine, una vecchia abitudine potrebbe essere il vero ostacolo davanti a una novità che vi interessa. Provate a cambiare metodo e scoprirete che alcune cose possono essere molto più semplici. Un impegno lavorativo richiede precisione, ma non sacrificio totale. In amore qualcuno aspetta un vostro segnale.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata vi ricorda che non sempre mantenere la pace significa evitare il confronto. Dire con chiarezza ciò che pensate può migliorare una relazione e persino alleggerirvi. Una scelta professionale potrebbe richiedere qualche giorno di riflessione. Nel cuore, lasciate spazio a una persona che vi sta dimostrando costanza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una trasformazione è già iniziata, anche se forse non ne avete ancora visto tutti gli effetti. Oggi potreste ricevere un segnale che vi convince a cambiare atteggiamento verso una situazione. Sul lavoro mantenete un profilo discreto e preparate bene le prossime mosse. In amore, una confessione può avvicinare due mondi.

Sagittario

Cari Sagittario, la curiosità vi conduce verso nuove esperienze e persone che hanno molto da insegnarvi. Una proposta nata in modo informale può diventare interessante anche dal punto di vista professionale. Non rinunciate alla vostra libertà, ma date una direzione alle vostre energie. In amore c’è voglia di ridere, uscire e stare insieme.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il vostro senso di responsabilità viene riconosciuto, ma non dovete dimostrare continuamente quanto siete affidabili. Una pausa può aiutarvi a recuperare lucidità e a prendere una decisione più conveniente. Le finanze richiedono attenzione ai dettagli. In amore, lasciate parlare anche la vulnerabilità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 13 settembre 2026), una giornata perfetta per rompere una consuetudine. Un’idea che sembrava troppo originale può trovare finalmente qualcuno disposto ad ascoltarla. Nei rapporti professionali siate aperti alle contaminazioni e alle nuove collaborazioni. In amore, una persona fuori dai vostri soliti schemi potrebbe conquistarvi.

Pesci

Cari Pesci, non lasciate che una vecchia delusione vi faccia dubitare di una possibilità presente. Il cielo favorisce i nuovi inizi, soprattutto quando nascono senza troppe aspettative. Una questione di lavoro può essere risolta grazie all’aiuto di una persona fidata. In amore, il momento è ideale per recuperare dolcezza e fiducia.