Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, una giornata che vi chiede soprattutto di scegliere le vostre battaglie. Non vale la pena consumare energie per questioni secondarie, mentre una faccenda che riguarda il vostro futuro merita tutta la vostra attenzione. Potete ottenere molto mantenendo un atteggiamento deciso ma non aggressivo. In amore, la sincerità sarà più efficace di qualsiasi strategia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cielo sembra suggerire una piccola revisione delle vostre priorità. Avete bisogno di sentirvi al sicuro, ma non dovete rinunciare a qualcosa di piacevole soltanto per mantenere tutto sotto controllo. Una questione materiale può essere affrontata con buon senso e senza fretta. La vita affettiva recupera calore attraverso una serata semplice, lontana dalle complicazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, qualcosa che avevate considerato secondario potrebbe improvvisamente acquistare importanza. È una giornata favorevole alla curiosità, alla lettura, all’apprendimento e a tutto ciò che vi permette di cambiare prospettiva. Fate però attenzione a non iniziare cinque cose contemporaneamente. In amore, una battuta o una provocazione leggera può riaccendere una complicità che sembrava sopita.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di uno spazio tutto vostro, anche soltanto per qualche ora. Troppe richieste esterne rischiano di sottrarvi energie che invece dovreste dedicare a una questione personale importante. Sul lavoro procedete con calma e non fatevi coinvolgere nelle tensioni degli altri. Il cuore torna a respirare quando capite che non dovete essere voi a risolvere ogni problema.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 14 settembre 2026), una soddisfazione può arrivare attraverso qualcosa che avete fatto senza cercare applausi. Il riconoscimento potrebbe essere più concreto di quanto immaginiate e restituirvi fiducia nelle vostre capacità. È il momento di valorizzare ciò che sapete fare, senza esagerare con le promesse. In amore, una serata vivace può riportare desiderio e leggerezza nella coppia.

Vergine

Cari Vergine, avete davanti una giornata utile per eliminare il superfluo. Potrebbe riguardare un impegno, una spesa, una collaborazione o semplicemente un’abitudine che occupa troppo spazio nella vostra vita. Una volta presa la decisione, vi sentirete sorprendentemente più leggeri. Nei sentimenti non cercate la perfezione: una persona potrebbe conquistarvi proprio per una sua imperfezione.

Bilancia

Cari Bilancia, le relazioni diventano lo specchio attraverso cui comprendere meglio voi stessi. Una persona potrebbe mostrarvi un punto di vista che inizialmente non condividete, ma che merita almeno una riflessione. Anche nel lavoro la collaborazione sarà più produttiva della competizione. In amore, non abbiate paura di dire chiaramente ciò che desiderate.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete davanti una giornata nella quale la prudenza non significa immobilità. Potete muovervi, purché abbiate ben chiaro ciò che volete ottenere e ciò che invece non siete più disposti ad accettare. Una questione economica richiede attenzione ai dettagli. Nei sentimenti, una confessione potrebbe cambiare il tono di un rapporto e renderlo più profondo.

Sagittario

Cari Sagittario, il desiderio di libertà si fa sentire con particolare intensità. Potreste avere voglia di cambiare ambiente, programma o persino modo di affrontare una situazione che da troppo tempo vi sembra identica. Non tutto deve diventare una rivoluzione: anche una piccola novità può restituirvi entusiasmo. In amore avete bisogno di ridere, parlare e sentirvi complici.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una giornata per riconoscere il valore della continuità. Non tutto ciò che cresce deve farlo rapidamente e alcune delle vostre conquiste hanno bisogno semplicemente di tempo per consolidarsi. Sul lavoro mantenete la vostra affidabilità, ma concedetevi anche qualche momento di pausa. Una persona cara potrebbe sorprendervi con un gesto che non avevate previsto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 14 settembre 2026), la vostra originalità oggi può trovare un terreno particolarmente fertile. Un problema apparentemente complicato può essere affrontato da un’angolazione completamente diversa e proprio questo potrebbe fare la differenza. Non cercate necessariamente l’approvazione di tutti. In amore avete bisogno di un legame capace di accompagnare la vostra evoluzione, non di limitarla.

Pesci

Cari Pesci, una giornata delicata ma positiva, nella quale la vostra immaginazione può diventare una risorsa anziché una fonte di inquietudine. Fate qualcosa che vi restituisca piacere senza sentirvi in colpa per aver sottratto tempo ai doveri. Una questione pratica può essere risolta con l’aiuto giusto. In amore cercate soprattutto quella tranquillità che permette ai sentimenti di crescere senza forzature.