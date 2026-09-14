Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 14 al 20 settembre 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 14 al 20 settembre 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 14 al 20 settembre 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, sta per iniziare una settimana dinamica e piena di iniziative. L’energia non mancheranno e potreste sentirvi pronti ad affrontare nuove sfide. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano possibilità interessanti, soprattutto per chi ha in mente un progetto da sviluppare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo favorevole per consolidare ciò che avete costruito. Per quanto riguarda il lavoro, la pazienza sarà la vostra arma migliore. In amore cresce il bisogno di stabilità.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana porta movimento e nuove idee. In campo sentimentale torna il desiderio di leggerezza e confronto. Per quanto riguarda il lavoro, la creatività sarà un punto di forza e potreste trovare soluzioni originali a problemi che sembravano molto complicati.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni avranno un ruolo importante durante questi giorni. In amore sarà fondamentale comunicare apertamente. Per quanto riguarda il lavoro, sarà necessario mantenere calma e concentrazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 14 al 20 settembre 2026), forza e ambizione. Emozioni intense in amore. Nel lavoro potreste ottenere riconoscimenti o avere l’occasione di mostrare le vostre capacità.

VERGINE

Cari Vergine, la precisione e l’organizzazione vi aiuteranno a gestire al meglio gli impegni nel corso della settimana che sta iniziando. Per quanto riguarda il lavoro, sarà possibile ottenere buoni risultati grazie alla vostra capacità di analizzare ogni dettaglio.

BILANCIA

Cari Bilancia, la settimana favorisce equilibrio e collaborazione. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra capacità di mediazione sarà molto utile per risolvere situazioni delicate. In amore torna armonia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo intenso dal punto di vista emotivo e lavorativo. L’intuito vi aiuterà a individuare opportunità importanti. Le emozioni saranno profonde.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, la voglia di cambiamento sarà protagonista. Per quanto riguarda il lavoro, potreste valutare nuove strade, progetti diversi o occasioni capaci di stimolare la vostra curiosità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana positiva per chi punta alla crescita personale e lavorativa. I risultati potrebbero arrivare grazie alla vostra costanza. In amore la stabilità sarà importante.

ACQUARIO

Cari Acquario, creatività e cambiamento caratterizzano questi giorni di metà settembre. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere intuizioni importanti. Cresce il desiderio di libertà e autenticità.

PESCI

Cari Pesci, settimana dedicata alle emozioni e alla sensibilità. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante collaborare con gli altri e ascoltare anche punti di vista diversi…

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