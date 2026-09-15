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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 15 settembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 15 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 15 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una situazione che vi ha messo in difficoltà può essere riletta con occhi nuovi. Forse vi siete concentrati troppo sul mantenere la pace e troppo poco sul dire ciò che realmente pensate. Anche professionalmente è il momento di esprimere una preferenza invece di aspettare che siano gli altri a decidere. In amore, un gesto inatteso può restituire entusiasmo a una relazione che aveva bisogno di leggerezza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 15 settembre 2026), siete in una fase nella quale preferite osservare piuttosto che esporvi, e oggi questa strategia può funzionare. Una questione di lavoro richiede attenzione ai dettagli e soprattutto la capacità di non rivelare troppo presto le vostre intenzioni. Anche nelle spese è meglio procedere con criterio. In amore, però, una maggiore disponibilità emotiva può farvi vivere un rapporto con meno tensioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, il vostro desiderio di movimento torna a farsi sentire, ma non è detto che debba tradursi in una fuga dalla quotidianità. Potete trovare stimoli nuovi anche cambiando una semplice abitudine o frequentando persone diverse dal solito. Sul lavoro una prospettiva più ampia vi aiuta a vedere una soluzione che prima non consideravate. In amore avete bisogno di entusiasmo e di qualcuno che sappia condividere la vostra curiosità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa giornata può aiutarvi a comprendere quanto sia importante non misurare ogni cosa soltanto in termini di risultati. Avete lavorato molto per raggiungere una certa stabilità e ora potete permettervi di apprezzarla. Una questione professionale procede con maggiore continuità, anche se non nel modo rapido che speravate. In amore lasciate cadere qualche difesa: mostrare affetto non significa perdere autorevolezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 15 settembre 2026), una soluzione diversa dal previsto può sbloccare una situazione che vi sembrava diventata troppo complicata. Avete bisogno di maggiore libertà nel modo di organizzare il lavoro e la giornata, ma sarà utile comunicarlo chiaramente agli altri. Un incontro può stimolare una vostra idea e darle una direzione concreta. In amore cercate un rapporto capace di rispettare gli spazi personali senza creare distanza.

PESCI

Cari Pesci, l’inizio della settimana vi invita a recuperare fiducia nelle vostre capacità. Una questione che avete ingigantito nella vostra mente potrebbe rivelarsi molto più gestibile una volta affrontata concretamente. Sul lavoro non abbiate paura di chiedere una mano o di delegare qualcosa. In amore, invece, la sincerità vi permette di capire chi è davvero disposto a starvi vicino anche nei momenti meno semplici.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: l’inizio della settimana vi invita a recuperare fiducia nelle vostre capacità.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 14-20 SETTEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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