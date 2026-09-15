Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una situazione che vi ha messo in difficoltà può essere riletta con occhi nuovi. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di esprimere una preferenza invece di aspettare che siano gli altri a decidere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 settembre 2026), siete in una fase nella quale preferite osservare piuttosto che esporvi. Anche nelle spese è meglio procedere con criterio.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il vostro desiderio di movimento torna a farsi sentire, ma non è detto che debba tradursi in una fuga dalla quotidianità. Per quanto riguarda il lavoro, una prospettiva più ampia vi aiuta a vedere una soluzione che prima non consideravate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa giornata può aiutarvi a comprendere quanto sia importante non misurare ogni cosa soltanto in termini di risultati. In amore lasciate cadere qualche difesa: mostrare affetto non significa perdere autorevolezza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 settembre 2026), una soluzione diversa dal previsto può sbloccare una situazione che vi sembrava diventata troppo complicata. Un incontro può stimolare una vostra idea e darle una direzione concreta.

PESCI

Cari Pesci, l’inizio della settimana vi invita a recuperare fiducia nelle vostre capacità. Per quanto riguarda il lavoro, non abbiate paura di chiedere una mano o di delegare qualcosa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: l’inizio della settimana vi invita a recuperare fiducia nelle vostre capacità.