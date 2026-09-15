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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 16 settembre 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 settembre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la sensazione in queste ore è che sia arrivato il momento di rimettere mano a una questione che avete lasciato in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, una responsabilità in più potrebbe inizialmente pesarvi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 settembre 2026), avete bisogno di concretezza. Cercate di non rinunciare a un piacere personale per senso del dovere.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, la giornata vi offre più di una possibilità e il rischio è quello di volerle seguire tutte contemporaneamente. Lavoro? Un confronto professionale può essere utile per capire come muovervi nei prossimi giorni.

CANCRO

Cari Cancro, il ritorno alla routine può far emergere con chiarezza ciò che vi è mancato nelle ultime settimane di questo inizio settembre. Per quanto riguarda il lavoro, una questione organizzativa può essere risolta senza necessariamente coinvolgere troppe persone.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 16 settembre 2026), avete voglia di riprendere in mano un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Lavoro? Una persona potrebbe riconoscere apertamente il contributo che avete dato.

VERGINE

Cari Vergine, settembre vi chiede di fare ordine anche nelle cose che non possono essere sistemate con una semplice agenda. Per quanto riguarda il lavoro, avete la capacità di individuare rapidamente ciò che non funziona e correggerlo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: settembre vi chiede di fare ordine.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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