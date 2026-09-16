Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 16 settembre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) mercoledì 16 settembre 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, è arrivato il momento di rimettere mano a una questione che avete lasciato in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, una responsabilità in più potrebbe inizialmente pesarvi, ma può anche dimostrare quanto valete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 16 settembre 2026), avete bisogno di concretezza e oggi sarà più facile capire dove conviene investire tempo ed energie. Nei sentimenti, un programma semplice condiviso con la persona giusta può diventare più importante di grandi progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi, 16 settembre, vi offre più di una possibilità e il rischio è quello di volerle seguire tutte contemporaneamente. In amore siete più comunicativi del solito e questo favorisce anche gli incontri.

CANCRO

Cari Cancro, il ritorno alla routine può far emergere con chiarezza ciò che vi è mancato nelle ultime settimane. Per quanto riguarda il lavoro, una questione organizzativa può essere risolta senza necessariamente coinvolgere troppe persone.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 16 settembre 2026), avete voglia di riprendere in mano un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Per quanto riguarda il lavoro, una persona potrebbe riconoscere apertamente il contributo che avete dato.

VERGINE

Cari Vergine, settembre vi chiede di fare ordine. Una decisione personale potrebbe richiedere un po’ di coraggio, soprattutto perché comporta l’abbandono di una vecchia abitudine. Per quanto riguarda il lavoro, avete la capacità di individuare rapidamente ciò che non funziona e correggerlo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 16 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: settembre vi chiede di fare ordine.