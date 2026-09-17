Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 settembre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 settembre 2026:

Ariete

Cari Ariete, avete davanti una giornata nella quale può tornare utile osservare prima di intervenire. Una situazione che sembrava richiedere una risposta immediata potrebbe essere affrontata con maggiore intelligenza aspettando il momento opportuno. Sul lavoro una vostra iniziativa può ricevere attenzione, purché sia sostenuta da fatti concreti. In amore, lasciate spazio anche alle esigenze dell’altra persona.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il vostro rapporto con il tempo cambia: ciò che ieri sembrava urgente oggi può essere visto con maggiore distacco. Una spesa o un progetto personale richiedono attenzione, ma avete gli strumenti per gestirli senza agitazione. Dedicatevi anche a qualcosa che vi procura piacere. Nei sentimenti, la presenza conta più delle promesse.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata ricca di stimoli, ma il vero successo arriverà quando sceglierete quale seguire. Un incontro può essere interessante anche se non produce immediatamente un risultato: alcune conoscenze hanno bisogno di maturare. Nel lavoro evitate di cambiare direzione soltanto per noia. In amore, una conversazione sincera può riaccendere un’intesa che sembrava essersi raffreddata.

Cancro

Cari Cancro, qualcuno potrebbe chiedervi più di quanto siete realmente disposti a dare. Non sentitevi in colpa nel fissare un limite, soprattutto se avete già fatto la vostra parte. Nel lavoro procedete senza lasciarvi trascinare dalle tensioni dell’ambiente. In amore avete bisogno di sentirvi rispettati nei vostri tempi e nelle vostre sensibilità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 17 settembre 2026), una giornata che vi restituisce il gusto della conquista. Potete affrontare un ostacolo con determinazione, ma questa volta senza trasformare ogni difficoltà in una sfida personale. Un risultato professionale può darvi una soddisfazione concreta. In amore, la passione cresce quando vi permettete di mostrare anche un lato più vulnerabile.

Vergine

Cari Vergine, avete l’occasione di chiudere una piccola pendenza che da tempo vi occupa la mente. Una volta fatto, recupererete spazio per qualcosa di più interessante. Le questioni economiche vanno affrontate con metodo, evitando acquisti dettati soltanto dall’umore del momento. In amore, una persona potrebbe conquistare la vostra attenzione proprio grazie alla sua spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, una vostra scelta può sorprendere qualcuno, ma non necessariamente in senso negativo. Avete il diritto di cambiare idea quando comprendete che una strada non vi rappresenta più. Sul lavoro sarà utile ascoltare una proposta diversa dal solito. Nei sentimenti, un momento di leggerezza può fare molto per riportare armonia nella coppia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra forza oggi sta nella capacità di non reagire immediatamente. Una provocazione o una notizia poco chiara non meritano di compromettere il vostro equilibrio. Sul piano professionale, mantenete una certa riservatezza fino a quando non avrete tutti gli elementi necessari. In amore, però, non fate del mistero una consuetudine: chi vi ama merita di sapere dove si trova il vostro cuore.

Sagittario

Cari Sagittario, c’è una parte di voi che reclama più spazio e meno routine. Ascoltatela, ma senza prendere decisioni soltanto per il gusto della novità. Una nuova attività può restituirvi entusiasmo e persino aprire prospettive utili per il lavoro. In amore avete bisogno di una relazione che sappia accompagnare la vostra voglia di vivere senza trasformarla in una colpa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, un bilancio personale può rivelarsi sorprendentemente positivo. Forse non avete ancora ottenuto tutto quello che desiderate, ma siete molto più avanti rispetto a qualche tempo fa. Sul lavoro continuate a procedere con serietà, senza lasciarvi distrarre da giudizi esterni. In amore, provate a concedere più spazio alle emozioni immediate e meno alle valutazioni razionali.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 17 settembre 2026), la vostra mente cerca nuovi stimoli e potrebbe trovarli in un ambiente o in una persona che non avevate ancora considerato. Un progetto può beneficiare di un’idea fuori dagli schemi, ma ricordate di darle anche una struttura. La giornata favorisce gli scambi e le collaborazioni. In amore, una sorpresa può arrivare proprio quando pensavate di sapere già come sarebbe andata.

Pesci

Cari Pesci, avete bisogno di ritrovare un po’ di silenzio interiore. Troppe informazioni, richieste o preoccupazioni rischiano di confondere una sensazione che invece merita di essere ascoltata. Una questione pratica può essere risolta più facilmente chiedendo consiglio a una persona fidata. In amore, cercate una presenza capace di darvi serenità senza chiedervi di cambiare natura.