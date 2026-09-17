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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 17 settembre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 17 settembre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 17 settembre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state attraversando una fase nella quale alcune certezze stanno lasciando spazio a domande nuove. Non è necessariamente un problema: cambiare prospettiva può aiutarvi a capire meglio ciò che desiderate davvero. Nel lavoro cercate un confronto costruttivo invece di evitare ogni possibile contrasto. In amore, una maggiore sincerità può rendere più profondo un rapporto già importante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 17 settembre 2026), siete particolarmente attenti ai dettagli e questo vi permette di accorgervi di qualcosa che altri potrebbero trascurare. Prima di esprimere un giudizio, però, raccogliete tutte le informazioni necessarie. Anche nelle questioni economiche conviene mantenere una certa prudenza. In amore non lasciate che il bisogno di proteggervi vi impedisca di vivere fino in fondo un’emozione.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra voglia di fare cresce e può spingervi verso un’attività che avevate accantonato. È una buona giornata per recuperare entusiasmo attraverso qualcosa che non abbia necessariamente a che fare con il lavoro. Una nuova idea professionale può essere interessante, ma avrà bisogno di tempo per maturare. Nei sentimenti cercate soprattutto divertimento e complicità: troppo controllo vi toglierebbe entusiasmo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete raggiunto una consapevolezza importante: non tutto ciò che vi viene chiesto deve diventare automaticamente una vostra responsabilità. Questa nuova selettività vi aiuta a proteggere tempo ed energie. Sul lavoro procedete con serietà, ma senza farvi carico dei problemi di tutti. In amore, invece, lasciate emergere un lato più affettuoso e meno razionale.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 17 settembre 2026), una soluzione originale può arrivare mentre siete impegnati in tutt’altro. Tenete quindi la mente aperta e non scartate subito un’idea soltanto perché non segue il metodo tradizionale. Nel lavoro può essere utile dividere meglio compiti e responsabilità. In amore avete bisogno di stimoli, ma anche di qualcuno che sappia rispettare i vostri momenti di indipendenza.

PESCI

Cari Pesci, la giornata vi aiuta a recuperare una maggiore fiducia nel vostro intuito. Avete forse passato troppo tempo a chiedervi se una scelta fosse davvero giusta, mentre alcuni segnali erano già abbastanza chiari. Una questione pratica può essere affrontata con l’aiuto di una persona competente. In amore cercate meno interpretazioni e più verità: una conversazione semplice può chiarire molto.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 SETTEMBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la giornata vi aiuta a recuperare una maggiore fiducia nel vostro intuito. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 14-20 SETTEMBRE
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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